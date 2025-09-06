吳婉君不忍發聲了！公開力挺江祖平「沒有同意就是性侵」

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平日前控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，在交往期間曾對她實施侵犯，引發演藝圈震盪。過去演藝圈對此事多半保持低調，直到今（6日）同為八點檔演員的吳婉君，也透過Threads公開發表立場，被解讀為首批站出來聲援的藝人之一。

吳婉君（左）發聲力挺江祖平。（組合照，翻攝自臉書）

吳婉君稍早在Threads明確寫下：「only YES means YES，沒有同意，就是性侵（婚姻狀態下，未經同意的性行為，也是性侵）。」她強調性侵、家暴零容忍的原則，雖然沒有直接點名江祖平，但言論一出，立刻被網友解讀為在表態聲援，引起廣大迴響。

請繼續往下閱讀...

不少網友看到吳婉君的發言後留言力挺，直呼「有大咖表達看法了」、「終於有人敢發聲了」、「Coco挺身而出真的太讚了」、「謝謝妳挺身而出」、「Coco你很棒」。相關討論也讓事件延燒，外界更加關注藝人們是否會陸續跟進表態。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

