沈玉琳罹血癌喜傳捷報！最新病況曝光「治療初步成功」

沈玉琳近況曝光。

〔記者邱奕欽／台北報導〕沈玉琳證實自己罹患俗稱血癌的白血病後，資深製作人孫德榮近日釋出2人的LINE對話截圖，內容顯示沈玉琳的骨髓檢測報告傳來好消息，血球狀況穩定且治療初步成功，下一階段將持續進行鞏固療程。孫德榮表示，能持續接到好友傳來的好消息，是他近期最快樂的事。

孫德榮今（6日）稍早發文提到，他與沈玉琳相識超過20年，2人關係亦師亦友。如今，沈玉琳接受治療的關鍵時刻，血球狀況穩定且治療初步成功，孫德榮除了分享好消息也不忘傳遞正能量，強調「我們有打不倒的精神」，期盼玉琳能早日康復，再度回到舞台。

從對話中可見，沈玉琳保持樂觀，表示治療已有良好進展，醫療團隊也將持續追擊治療成果。孫德榮則在發文中再度強調「我們還有好多未完成的事情」，盼望未來能一同完成心中的夢想，展現深厚情誼。

面對外界關注，孫德榮堅定表示「我一直支持你」，呼籲好友保持心情，並以「被同事打敗是小事一樁」來勉勵沈玉琳，強調無論病情挑戰或工作壓力，都無法擊垮兩人的信念與友情。

