晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平控訴風暴持續延燒 許常德怒轟電視台火速刪文原因曝

江祖平近日怒控三立資深副總龔美富之子龔益霆惡劣行徑。（翻攝自FB）江祖平近日怒控三立資深副總龔美富之子龔益霆惡劣行徑。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人許常德今（６）日針對江祖平案件發聲，直言一名演員必須獨自對抗龐大媒體體系，本身就是對集團的羞辱。他強調，若有人控訴遭下藥性侵，卻換來的是拖延與利益考量，那才是真正失職之處。他更批評外界「逼人表態」的做法，很容易製造出新的霸凌與壓迫。

不過，許常德發聲完沒多久就火速刪除貼文他事後解釋，因為某些人非得刻意將事件扯上政治，讓焦點被模糊，因此選擇撤文。他感嘆，這也正凸顯了受害者所面對的窘境即便孤身奮戰，也難逃輿論的干擾與二度傷害

許常德發聲後火速刪文。（記者王文麟攝/翻攝自FB）許常德發聲後火速刪文。（記者王文麟攝/翻攝自FB）

江祖平日前坦承，自己正是案件當事人，過去以「朋友的故事」對外說明，只是為了不讓母親擔心，但最後仍令母親因心痛落淚三小時。由於案件已進入司法程序，最終真相仍待釐清，但相關發展已引起演藝圈與社會高度關注。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中