江祖平控訴風暴持續延燒 許常德怒轟電視台火速刪文原因曝

江祖平近日怒控三立資深副總龔美富之子龔益霆惡劣行徑。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人許常德今（６）日針對江祖平案件發聲，直言一名演員必須獨自對抗龐大媒體體系，本身就是對集團的羞辱。他強調，若有人控訴遭下藥性侵，卻換來的是拖延與利益考量，那才是真正失職之處。他更批評外界「逼人表態」的做法，很容易製造出新的霸凌與壓迫。

不過，許常德發聲完沒多久就火速刪除貼文，他事後解釋，因為某些人非得刻意將事件扯上政治，讓焦點被模糊，因此選擇撤文。他感嘆，「這也正凸顯了受害者所面對的窘境，即便孤身奮戰，也難逃輿論的干擾與二度傷害」。

許常德發聲後火速刪文。（記者王文麟攝/翻攝自FB）

江祖平日前坦承，自己正是案件當事人，過去以「朋友的故事」對外說明，只是為了不讓母親擔心，但最後仍令母親因心痛落淚三小時。由於案件已進入司法程序，最終真相仍待釐清，但相關發展已引起演藝圈與社會高度關注。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

