娛樂 最新消息

韓百萬YTR驚爆「家中身亡」享年46歲 曾登Netflix《激讚網紅》全網惋惜

「大圖書館」羅棟鉉是韓國知名的YouTube界代表人物。（翻攝自IG）「大圖書館」羅棟鉉是韓國知名的YouTube界代表人物。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國知名百萬YouTuber「大圖書館」羅棟鉉驚傳離世，享年46歲。根據韓媒指出，他原訂與友人約見面卻遲遲未到，聯繫不上後友人趕往住處，才發現他倒臥家中已斷氣。羅棟鉉被發現的時間大約是今（6）日上午8點40分，當時警方與消防人員破門而入，確認他已經死亡。

警方接獲報案後立即趕到現場，初步調查並未發現遺書，也排除外力介入的可能。確切死因仍待進一步釐清，相關單位已著手展開調查。消息一出，震驚韓國網路社群，許多粉絲難以置信，湧入他的頻道與社群留言悼念「希望這是假消息」、「怎麼會......太難過了」、「願您一路好走」

作為韓國YouTube界代表人物之一，羅棟鉉曾參與Netflix實境節目《激讚網紅》，還邀請過Ailee、薛仁雅等演藝圈好友一同助陣，人氣與人脈兼具。他的突然離世，讓外界深感惋惜，紛紛留言表達不捨之情。

點圖放大header
點圖放大body

