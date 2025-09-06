江祖平案延燒「媒體公審」掀議 衛福部：支持受害人勇敢求助

江祖平案延燒「媒體公審」掀議，衛福部今強調，支持受害人勇敢求助。（資料照，翻攝臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人江祖平近日接連透過社群平台爆料，指控電視台資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵與性騷，並公開照片與對話，引發社會高度關注，隨著雙方各自回應，事件持續延燒，也引發外界爭論「媒體公審」是否適當，衛福部今（6日）強調，被害人擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利。

衛福部保護司司長張秀鴛昨接受媒體訪問時提到，雖然透過「媒體公審」方式揭露性侵案件不違法，但並非最妥當，建議被害人仍循正規管道報警、驗傷，透過司法程序追究加害人責任。她強調，性侵屬非告訴乃論罪，即使僅在媒體上揭露，檢方也能依職權調查。此說法引發熱議，「最強菜農」林佳新就質疑，江祖平為何不能公開捍衛權益？更有人指控三立高層之子公然約砲，他直言，難道衛福部希望加害人做盡骯髒事都能私了？「公審又如何？」

請繼續往下閱讀...

對此衛生福利部今強調，感謝社會大眾對此議題的關注，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。

衛福部也再次強調，被害人擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利。衛福部力挺受害者勇敢尋求協助，也與社會一起用溫暖、支持來接住每個人，持續透過專線、社工、醫療與法律資源，站在被害人身旁，支持每一位勇敢求助的人。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法