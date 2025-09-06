晴時多雲

娛樂 最新消息

粿粿3年婚姻爆生變！邱宇辰「鬆口４字」揭實情

夏和熙（右）、邱宇辰。（記者陳奕全攝）夏和熙（右）、邱宇辰。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙今（6）日舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來同門師兄「毛弟」邱宇辰擔任特別嘉賓，邱宇辰也特別捐出《CANDY》打歌服做義賣。邱宇辰近期出演《我們六個》受到好評，他也透露最新近況，將籌備個人單曲，預計在10月中與粉絲見面。

邱宇辰經營潮牌第一年營業額就破千萬，如今品牌剛滿一年，他也感謝粉絲們的支持，會繼續用心經營，而前陣子他演出大愛戲劇《我們六個》受到關注，而面對網路上正反評論，邱宇辰樂觀表示：「一部作品本來就有人喜歡或不喜歡，虛心接受大家指教。」

邱宇辰也透露最近他正積極籌備單曲，還為了拍攝MV勤練身體，並預告會有大尺度畫面，「我跟導演說我沒有什麼要保留的。其實我們團體解散到現在也要10年，這次算是給自己的成績單」。

至於好友粿粿與范姜彥豐3年婚姻疑似生變，邱宇辰則說因為自己非當事人，他沒辦法給予回答，「一切ok」。另外，江祖平最近指控三立副總兒子龔益霆性侵，兩人都說自己不是當事人，不方便回答，一切交由司法，夏和熙也說：「如果真的有錯就得接受法律懲處。」

點圖放大
點圖放大

