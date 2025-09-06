晴時多雲

娛樂 最新消息

AKIRA師弟醜聞未平爆已婚還當爸 日網傻眼：消息太突然

今市隆二是日本團體「三代目J SOUL BROTHERS」的主唱。（資料照，記者陳逸寬攝）今市隆二是日本團體「三代目J SOUL BROTHERS」的主唱。（資料照，記者陳逸寬攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AKIRA同門師弟團「三代目J SOUL BROTHERS」的主唱今市隆二，在酒後失態事件停工不到兩個月，竟於昨（5）日晚間突然透過事務所官網丟出震撼消息，坦言早已與交往多年的圈外女友登記結婚，並在今年夏天喜迎第一個孩子，正式成為人父，引起日網熱議「才反省沒多久就搞這齣」、「消息有點太突然、「成為人父後就應該更有責任感」

AKIRA（左）同門師弟今市隆二（右）先前遭爆出酒後痛毆計程車司機。（翻攝自IG）AKIRA（左）同門師弟今市隆二（右）先前遭爆出酒後痛毆計程車司機。（翻攝自IG）

根據日媒透露，今市隆二與妻子早在2024年便完成婚姻登記由於懷孕過程中健康狀況不穩定，夫妻倆決定低調等待孩子順利出生後，再公開喜訊。然而，在8月間日媒《週刊文春》卻率先爆料他已婚並當爸，如今他也親口證實：「母子都平安，狀況安定後才選擇由我親自告知大家。」

今市隆二也提到，原本計劃在孩子出生時主動分享喜訊，但因4月酒後鬧事並威脅計程車司機的風波，導致公布時機陷入兩難。他再次向粉絲、事務所與親友致歉，承諾今後會以丈夫與父親的身分，更有責任感地生活，努力挽回信任。至於未來能否帶著「人夫人父」身分重返舞台，仍有待觀察。

