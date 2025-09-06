夏和熙手握3房「市價破億」當包租公！扛房貸壓力突掛急診曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙今（6）日舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來同門師兄「毛弟」邱宇辰擔任特別嘉賓，夏和熙也透露今天義賣的服飾原價超過百萬，這次以親民價格售出，並會將所得捐給公益機構。

夏和熙過去曾在網路上做過義賣，這次是第一次舉辦實體形式，他坦言自己是個「愛買族」，家裡囤放的衣服已經超過上百件，這次拿出義賣的服飾大多是名牌，還有原價5萬多的衣服，民眾只要花2、3千就能帶回家，夏和熙也說粉絲很喜歡他買的包包，為了粉絲們他這次也拿將近10個包包出來義賣。

請繼續往下閱讀...

夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）

邱宇辰也特別為了今天捐出打歌服做義賣，夏和熙還笑說自己本來想拿他汽車鑰匙，但想說太狠了，邱宇辰則吐槽：「我才拿你的柏金包咧！」兩人互動逗趣。而夏和熙投資百萬經營服飾品牌已有1年，透露目前收益持平，雖然還沒有實體店面，但預計會做快閃店。而他平常也會做投資，目前除了自住與孝親房外，還有一間是租給別人當包租公的，「就是把錢規劃在一個安全的狀態下，畢竟放在我的帳戶是不安全的（會花掉），買房地產就是讓自己有理財觀念。」

夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）

夏和熙手握三間房都在雙北地區，市價粗估破億，他也直呼房貸很重，要很努力賺錢，上禮拜他到台南出外景還突然送急診，今則透露是因為出外景前沒睡什麼覺，當地天氣太熱，出現熱中暑加上急性腸胃炎症狀，緊急掛急診，所幸休息打點滴後就好了很多，沒有影響拍攝。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法