晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

夏和熙手握3房「市價破億」當包租公！扛房貸壓力突掛急診曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙今（6）日舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來同門師兄「毛弟」邱宇辰擔任特別嘉賓，夏和熙也透露今天義賣的服飾原價超過百萬，這次以親民價格售出，並會將所得捐給公益機構。

夏和熙過去曾在網路上做過義賣，這次是第一次舉辦實體形式，他坦言自己是個「愛買族」，家裡囤放的衣服已經超過上百件，這次拿出義賣的服飾大多是名牌，還有原價5萬多的衣服，民眾只要花2、3千就能帶回家，夏和熙也說粉絲很喜歡他買的包包，為了粉絲們他這次也拿將近10個包包出來義賣。

夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）

邱宇辰也特別為了今天捐出打歌服做義賣，夏和熙還笑說自己本來想拿他汽車鑰匙，但想說太狠了，邱宇辰則吐槽：「我才拿你的柏金包咧！」兩人互動逗趣。而夏和熙投資百萬經營服飾品牌已有1年，透露目前收益持平，雖然還沒有實體店面，但預計會做快閃店。而他平常也會做投資，目前除了自住與孝親房外，還有一間是租給別人當包租公的，「就是把錢規劃在一個安全的狀態下，畢竟放在我的帳戶是不安全的（會花掉），買房地產就是讓自己有理財觀念。」

夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）夏和熙（右）舉辦二手衣慈善義賣活動，邀來邱宇辰（左）擔任特別嘉賓。（記者陳奕全攝）

夏和熙手握三間房都在雙北地區，市價粗估破億，他也直呼房貸很重，要很努力賺錢，上禮拜他到台南出外景還突然送急診，今則透露是因為出外景前沒睡什麼覺，當地天氣太熱，出現熱中暑加上急性腸胃炎症狀，緊急掛急診，所幸休息打點滴後就好了很多，沒有影響拍攝。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中