林書煒廣播金鐘成入圍大贏家！揪20歲超仙女兒返台同樂

林書煒這次憑藉特別企劃「青春未完待續」在本屆廣播金鐘奪三項入圍。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕POP Radio台長暨《POP最正點》主持人林書煒，憑藉特別企劃「青春未完待續」勇奪三項入圍第60屆廣播金鐘獎。從主播跨界廣播滿十年，這是她第三度叩關個人獎項，她直言：「希望今年能上台領到屬於自己的金鐘，算是給即將邁入25×2的自己一份大禮！」

「青春未完待續」以高齡者的真實生命故事，挑戰社會對老化的刻板印象。林書煒說：「我們想提醒大家，年齡從不是夢想的阻礙。」在節目裡，八十歲的「時尚老人」林經甫勇敢走上國際伸展台，證明夢想無關年齡；「噴射機阿嬤」潘秀雲則在八十歲仍刷新亞洲賽道紀錄，燃燒生命熱情；而高齡103歲的人瑞林友茂，不僅思維清晰、幽默風趣，更是羽球健將，讓主持人直呼「對年老再也不畏懼！」

林書煒與《POP最正點》團隊合照。（翻攝自臉書）

林書煒多年來以台長身分代表電台領取多座「品牌行銷創新獎」，但個人獎始終未能如願。她感性表示：「這次入圍很幸運，也特別期待能捧回一座專屬於我的獎。」入圍消息傳回家中，家人立即在群組同聲祝賀。林書煒透露，她還有邀請女兒從東京返台，陪她一同出席廣播金鐘獎。

