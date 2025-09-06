晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林書煒廣播金鐘成入圍大贏家！揪20歲超仙女兒返台同樂

林書煒這次憑藉特別企劃「青春未完待續」在本屆廣播金鐘奪三項入圍。（三立提供）林書煒這次憑藉特別企劃「青春未完待續」在本屆廣播金鐘奪三項入圍。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕POP Radio台長暨《POP最正點》主持人林書煒，憑藉特別企劃「青春未完待續」勇奪三項入圍第60屆廣播金鐘獎。從主播跨界廣播滿十年，這是她第三度叩關個人獎項，她直言：「希望今年能上台領到屬於自己的金鐘，算是給即將邁入25×2的自己一份大禮！」

林書煒這次憑藉特別企劃「青春未完待續」在本屆廣播金鐘奪三項入圍。（三立提供）林書煒這次憑藉特別企劃「青春未完待續」在本屆廣播金鐘奪三項入圍。（三立提供）

「青春未完待續」以高齡者的真實生命故事，挑戰社會對老化的刻板印象。林書煒說：「我們想提醒大家，年齡從不是夢想的阻礙。」在節目裡，八十歲的「時尚老人」林經甫勇敢走上國際伸展台，證明夢想無關年齡；「噴射機阿嬤」潘秀雲則在八十歲仍刷新亞洲賽道紀錄，燃燒生命熱情；而高齡103歲的人瑞林友茂，不僅思維清晰、幽默風趣，更是羽球健將，讓主持人直呼「對年老再也不畏懼！」

林書煒與《POP最正點》團隊合照。（翻攝自臉書）林書煒與《POP最正點》團隊合照。（翻攝自臉書）

林書煒多年來以台長身分代表電台領取多座「品牌行銷創新獎」，但個人獎始終未能如願。她感性表示：「這次入圍很幸運，也特別期待能捧回一座專屬於我的獎。」入圍消息傳回家中，家人立即在群組同聲祝賀。林書煒透露，她還有邀請女兒從東京返台，陪她一同出席廣播金鐘獎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中