曾是家暴受害者！ 高嘉瑜聲援江祖平：性犯罪更是罪大惡極

前立委高嘉瑜。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕江祖平指控三立資深副總龔美富之子龔益霆，更爆出交往期間遭對方侵犯，消息曝光引發外界矚目。對此，曾經歷過家暴、前立委高嘉瑜也發文聲援江祖平高喊，「家暴零容忍，何況是涉及性侵犯的性犯罪，更是罪大惡極！」

高嘉瑜稍早於臉書發文表示，無論是誰，都可能成為家暴受害者，公眾人物往往被迫隱忍。因爲即使是受害者，也常常要忍受社會的酸言酸語，甚至各種質疑！

高嘉瑜說，沈默是邪惡的幫兇，這也是爲什麼當初她選擇揭露自己的受害經歷，除了透過司法途徑讓加害者得到應有的懲罰，也要讓更多受害者能夠勇敢站出來，避免更多人受到傷害。

高嘉瑜回憶，當時她在立法院推動完成家暴法準用刑事程序，並可強制要求下架被害人性私密影像，也將適用範圍擴及未同居親密關係伴侶！就是希望司法、社福第一時間也能介入保護被害人不漏接！

高嘉瑜指出，江祖平今天勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣跟支持來面對各種壓力及流言蜚語，我們都應該聲援並給予最大的支持，也希望司法及社福單位能發揮力量，協助並保護受害者對抗有權勢的加害者！

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

