晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾是家暴受害者！ 高嘉瑜聲援江祖平：性犯罪更是罪大惡極

前立委高嘉瑜。（資料照）前立委高嘉瑜。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕江祖平指控三立資深副總龔美富之子龔益霆，更爆出交往期間遭對方侵犯，消息曝光引發外界矚目。對此，曾經歷過家暴、前立委高嘉瑜也發文聲援江祖平高喊，「家暴零容忍，何況是涉及性侵犯的性犯罪，更是罪大惡極！」

高嘉瑜稍早於臉書發文表示，無論是誰，都可能成為家暴受害者，公眾人物往往被迫隱忍。因爲即使是受害者，也常常要忍受社會的酸言酸語，甚至各種質疑！

高嘉瑜說，沈默是邪惡的幫兇，這也是爲什麼當初她選擇揭露自己的受害經歷，除了透過司法途徑讓加害者得到應有的懲罰，也要讓更多受害者能夠勇敢站出來，避免更多人受到傷害。

高嘉瑜回憶，當時她在立法院推動完成家暴法準用刑事程序，並可強制要求下架被害人性私密影像，也將適用範圍擴及未同居親密關係伴侶！就是希望司法、社福第一時間也能介入保護被害人不漏接！

高嘉瑜指出，江祖平今天勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣跟支持來面對各種壓力及流言蜚語，我們都應該聲援並給予最大的支持，也希望司法及社福單位能發揮力量，協助並保護受害者對抗有權勢的加害者！

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中