晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

怕母擔心才隱瞞！江祖平首認性侵受害者身分 曝：媽媽哭3小時

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平8月中怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵「大特」女演員，昨意外翻轉，她承認自己就是口中的「大特」受害者，解釋一開始用他人名義揭露此事，是怕媽媽擔心，她今在社群媒體表示：「我媽媽哭了3小時。」

江祖平今天看了很多留言。（記者蕭方綺攝）江祖平今天看了很多留言。（記者蕭方綺攝）

有網友心疼江祖平遭遇，表示很擔心她的狀況，希望有她的親友能好好接住她，「尤其媽媽千萬不要失言，不然怕她出事，祈禱她的心平安。」江祖平則在下方透露媽媽知情後，哭了3小時。

此外，有媒體報出疑似龔益霆私下和其他女生的對話，是他勸該女生朋友，若是月薪沒有10萬台幣的對象不要也罷，引來網友好奇問龔益霆和他父親的後台到底有多硬，才能說出這番話，但江祖平打臉前男友，表示：「你要確定餒？目前收過最貴一雙NB球星鞋、唉湯姆福特（和Tom Ford）的白麝香（香水）是一開始就欠我的。所以你有10萬可養女生？」駁斥龔益霆月薪有達10萬的說法。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中