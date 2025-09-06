怕母擔心才隱瞞！江祖平首認性侵受害者身分 曝：媽媽哭3小時

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平8月中怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵「大特」女演員，昨意外翻轉，她承認自己就是口中的「大特」受害者，解釋一開始用他人名義揭露此事，是怕媽媽擔心，她今在社群媒體表示：「我媽媽哭了3小時。」

江祖平今天看了很多留言。（記者蕭方綺攝）

有網友心疼江祖平遭遇，表示很擔心她的狀況，希望有她的親友能好好接住她，「尤其媽媽千萬不要失言，不然怕她出事，祈禱她的心平安。」江祖平則在下方透露媽媽知情後，哭了3小時。

此外，有媒體報出疑似龔益霆私下和其他女生的對話，是他勸該女生朋友，若是月薪沒有10萬台幣的對象不要也罷，引來網友好奇問龔益霆和他父親的後台到底有多硬，才能說出這番話，但江祖平打臉前男友，表示：「你要確定餒？目前收過最貴一雙NB球星鞋、唉湯姆福特（和Tom Ford）的白麝香（香水）是一開始就欠我的。所以你有10萬可養女生？」駁斥龔益霆月薪有達10萬的說法。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

