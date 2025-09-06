泰勒絲婚禮傳明夏登場 羅德島5.3億豪宅成最強場地候選

泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西宣布訂婚。（翻攝自IG）

〔記者胡御柔／綜合報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前宣布訂婚，消息震撼全球樂迷與球迷圈，也獲得各界祝福。外媒最新報導指出，這場世紀婚禮有望於明年夏天舉行，消息一出，再度掀起熱議。

根據外媒引述知情人士透露，兩人計劃明年夏天在羅德島完婚，且泰勒絲「急著想要孩子」。至於婚禮細節，目前仍高度保密，但傳出只會邀請親友參加，採取低調不鋪張的方式舉辦。

請繼續往下閱讀...

事實上，泰勒絲早在2013年斥資1,700萬美元（約新台幣5.3億元），買下羅德島豪華臨海別墅。該棟房屋近年更斥資170萬美元（約新台幣5,220萬元）翻修與擴建，外界普遍推測此地將成為婚禮場地。值得一提的是，別墅也曾出現在她的歌曲〈The Last Great American Dynasty〉MV中，粉絲對其景致並不陌生。

隨著訂婚喜訊曝光，泰勒絲與凱爾西的婚禮規劃備受矚目，也令「羅德島豪宅」再度成為焦點，全球粉絲正引頸期盼這場「世紀婚禮」的到來。

