娛樂 電影

（連線訪問）奧斯卡影帝活跳跳滿場跑！丹佐無懼AI模仿情感「我到時可能不在了」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕Apple TV+新片《上流 ×下流》找來影帝丹佐華盛頓第5度合作大導演好友史派克李，受訪過程影帝超級「活跳跳」，非刻意搞笑但相當逗趣，High到不時出鏡還不斷反問提問媒體，甚至跟史派克李互相吐槽抬槓。可惜該視訊訪問不能錄影，不然就能讓影迷看一下丹佐受訪時在房間滿場移動的幽默畫面。

影帝丹佐華盛頓（右）第5度和導演好友史派克李合作Apple TV+ 新片《上流 ×下流》。（Apple TV+ 提供）影帝丹佐華盛頓（右）第5度和導演好友史派克李合作Apple TV+ 新片《上流 ×下流》。（Apple TV+ 提供）

該片改編自日本電影巨匠黑澤明的《天國與地獄》，史派克李除了強調電影並非單純重拍，更大讚黑澤明是史上最偉大的電影人之一，「電影《天國與地獄》是改編自美國作家艾德麥可班恩的小說，當丹佐在相隔這麼多年後，再次給我這個機會與他合作時，我們知道不能單純地『重拍』這部片而是要『重新詮釋』它。」

電影描述丹佐飾演素有「業界最敏銳耳朵」之稱的音樂界傳奇人物，意外成為綁票勒索的目標，讓他被迫面對一場攸關生死的道德抉擇。片中將原版的鞋公司老闆改變成唱片大亨，丹佐飾演的大衛面對音樂產業改變的挑戰，提到現今產業面對科技衝擊，他直言不只是電影業，而是整個展業碰到的問題。

丹佐華盛頓在《上流 ×下流》化身音樂界傳奇人物。（Apple TV+ 提供）丹佐華盛頓在《上流 ×下流》化身音樂界傳奇人物。（Apple TV+ 提供）

丹佐表示：「我不知道用『威脅』來形容是否恰當，之前就討論過這個話題。當收音機發明時，人們以為世界末日要來了，然後是電視、電腦、網路的出現，現在則是AI（人工智慧），或許他們是對的，但沒人能預測這一切會如何發展。」

他接著說：「你無法用AI來衡量你的靈魂、你的精神、你的想像力、你的創造力，因為它們是毫秒之間形成。就像如果我現在突然尖叫，史派克可能會嚇一跳。AI可以模仿我尖叫、他跳起來的反應，但無法模仿那種情感。」

丹佐華盛頓（左）和史派克李一同出席新片《上流 ×下流》首映。（Apple TV+ 提供）丹佐華盛頓（左）和史派克李一同出席新片《上流 ×下流》首映。（Apple TV+ 提供）

不過丹佐也提到，自己已經70歲了，「幸運的是，當AI達到可以模仿情感的境界時，我可能已經不在了，或許我會見證到那一天，但我不抱希望，因為感受、情感和靈魂會持續進化和改變，沒有固定的模式，因為它們受到數百萬種事物的影響。」

兩人首度合作《愛情至上》已經過了35年，但丹佐說自己不太回顧過去，「除非有人問起！」史派克李今年曾在坎城影展首映時說，這可能會是他與丹佐最後一次合作，但此次受訪也提到：「我之前是這麼說，但現在我改變想法了。我願意繼續和丹佐華盛頓合作，讓『D和李』這對活力組合不只停在這部電影！」讓人期待他們繼續激盪出不同火花。《上流 ×下流》已於Apple TV+ 上架。

