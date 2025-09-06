坤達首度談《木曜》解散 無奈吐心聲：「當下真的還想努力」
坤達（左）談到當時解散心境。（翻攝YT）
〔記者胡御柔／台北報導〕網路節目《木曜4超玩》2023年突宣布停更，消息震驚大批粉絲。自此之後，成員鮮少在頻道合體露面。近日，製作人陳百祥在自創YouTube頻道《又離題了》邀請坤達、大蛇丸、胡椒、尼克同框拍片，難得談起當時停更與解散的心境。
節目中，陳百祥直問坤達「當時的心境如何？」坤達沉思後坦言：「那時候真的蠻突然的。」他回憶，事情發生後主持群是「慢慢才知道一些狀況」，雖然理解卻也明白自己無法改變，只能選擇承受與接受。
大蛇丸（左起）、胡椒、坤達、尼克同框拍片。（翻攝YT）
陳百祥則補充，其實成員們當時都想解決問題，但「最積極的就是坤達」，希望能力挽狂瀾。對此，坤達也無奈回應：「當下真的還想努力些什麼，但後來發現自己好像也沒有那個能力跟智慧。」
在場的尼克也感同身受，透露當時自己的團體「這群人」也正面臨是否休團的討論，因此對《木曜4超玩》的處境格外有共鳴。
