晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坤達首度談《木曜》解散 無奈吐心聲：「當下真的還想努力」

坤達（左）談到當時解散心境。（翻攝YT）坤達（左）談到當時解散心境。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕網路節目《木曜4超玩》2023年突宣布停更，消息震驚大批粉絲。自此之後，成員鮮少在頻道合體露面。近日，製作人陳百祥在自創YouTube頻道《又離題了》邀請坤達、大蛇丸、胡椒、尼克同框拍片，難得談起當時停更與解散的心境。

節目中，陳百祥直問坤達「當時的心境如何？」坤達沉思後坦言：「那時候真的蠻突然的。」他回憶，事情發生後主持群是「慢慢才知道一些狀況」，雖然理解卻也明白自己無法改變，只能選擇承受與接受。

大蛇丸（左起）、胡椒、坤達、尼克同框拍片。（翻攝YT）大蛇丸（左起）、胡椒、坤達、尼克同框拍片。（翻攝YT）

陳百祥則補充，其實成員們當時都想解決問題，但「最積極的就是坤達」，希望能力挽狂瀾。對此，坤達也無奈回應：「當下真的還想努力些什麼，但後來發現自己好像也沒有那個能力跟智慧。」

在場的尼克也感同身受，透露當時自己的團體「這群人」也正面臨是否休團的討論，因此對《木曜4超玩》的處境格外有共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中