闖地下坑道鬼上身？！夏宇童見詭異一幕 驚嚇逃下車

〔娛樂頻道／綜合報導〕適逢農曆七月鬼門開，夏宇童日前上八大電視台《WTO姐妹會》，分享親身經歷的超自然現象，令全場氣氛瞬間緊繃。

夏宇童分享與惟毅、艾瑞克一同前往金門觀光的回憶。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

莎莎與郭彥均主持的八大電視台《WTO姐妹會》，近日討論「台灣毛骨悚然禁忌傳說」，夏宇童在節目中回憶，幾年前與惟毅、艾瑞克去金門觀光，其中一個觀光景點，是軍用地下坑道。她表示，該地下道十分狹窄，只能一個人接著一個人直直地前進，而走在夏宇童前面的女藝人，一進入坑道便顯得格外害怕，一直說著「好黑喔」、「我不喜歡」、「好可怕」，周圍的人則紛紛安慰她，其實大家距離很近，「而且妳的前後都有人，我們讓妳走中間」。

夏宇童表示，該女星抵達廟宇後，出現激烈掙扎。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

一開始，女藝人仍會發出驚叫聲，但漸漸地變得異常安靜，等大家走出坑道上車後，夏宇童便感覺到車內氣氛凝重，沒有人說話。惟毅隨即要她注意那位女藝人，夏宇童才發現她面無表情一直在哭，頭靠著窗眼淚狂流，夏宇童試著安慰她，卻發現對方的聲音突然變得低沉陌生，眾人見狀意識到情況不對，決定暫停行程，立即帶她前往廟裡拜拜。

夏宇童（右）被該女星突如其來的舉動嚇壞。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

沒想到抵達廟宇後，女藝人竟出現激烈掙扎的情況，夏宇童趕緊點香讓她參拜，然而把香插進香爐的時候，夏宇童親眼看到三支香瞬間熄滅。眼見情況越發詭異，惟毅建議找老師幫忙，在車上等待老師到來時，夏宇童仍陪在女星身旁，正當她轉頭想關心對方時，女星竟突然整張臉靠近夏宇童，用低沉的聲音說道：「現在是怎樣？要幹嘛？」詭異的舉動嚇得夏宇童花容失色，趕緊下車，不敢再待在她身旁。

莎莎（右）、郭彥均（左）聽完故事感到沉重。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

所幸老師趕到，進行處理後，女星的狀況逐漸穩定，回台後該女星也照常錄影，只是偶爾仍會情緒失控、莫名大哭。故事說完後，全場氣氛凝重，大家都起雞皮疙瘩，莎莎忍不住大吐一口氣，郭彥均則說「有沒有溫馨一點的故事啊」，緩解緊繃氣氛。

