晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

高中生愛上媽媽「前女友」？大膽禁忌親密戲尺度太害羞

〔記者許世穎／台北報導〕電影《失明》近日釋出精彩幕後花絮，揭開林依晨、吳可熙與劉敬三人之間錯綜複雜的關係，甚至上演「愛上媽媽的前女友」這個大膽又禁忌的話題。

吳可熙與劉敬在《失明》裡有大尺度親密戲。（周子娛樂提供）吳可熙與劉敬在《失明》裡有大尺度親密戲。（周子娛樂提供）

片中劉敬飾演高中生李天瀚，背負父母期待卻心生叛逆，決心追尋真正想做的事。他形容角色「勇敢又充滿好奇心，不畏懼嘗試別人不敢做的挑戰」。因為這份好奇，他遇見了母親的初戀情人──由吳可熙飾演的眼科醫師羅雪津，進而捲入更多隱藏的秘密與曖昧關係。

吳可熙透露與劉敬有大量親密對手戲，拍攝前特別透過親密指導建立信任，「甚至為了角色需要，一度喝下半瓶威士忌，讓情境更真實」。她笑說拍完隔天劉敬一度不敢直視她，「可能是我自己想太多，但後來就恢復自然互動」。劉敬則坦言，一開始因緊張常NG，但隨著默契增進，「可熙姐的經驗讓我更放鬆，能自然投入角色」。

吳可熙（右）拍攝《失明》的情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（周子娛樂提供）吳可熙（右）拍攝《失明》的情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（周子娛樂提供）

電影也觸及「正常」與「不正常」的定義。劉敬表示：「正常是社會定義的，其實每個人只是做自己想做的事。」吳可熙則推薦觀眾進戲院感受這段當代愛情故事，「會是很難忘的觀影經驗」。《失明》將於9月19日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中