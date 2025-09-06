高中生愛上媽媽「前女友」？大膽禁忌親密戲尺度太害羞

〔記者許世穎／台北報導〕電影《失明》近日釋出精彩幕後花絮，揭開林依晨、吳可熙與劉敬三人之間錯綜複雜的關係，甚至上演「愛上媽媽的前女友」這個大膽又禁忌的話題。

吳可熙與劉敬在《失明》裡有大尺度親密戲。（周子娛樂提供）

片中劉敬飾演高中生李天瀚，背負父母期待卻心生叛逆，決心追尋真正想做的事。他形容角色「勇敢又充滿好奇心，不畏懼嘗試別人不敢做的挑戰」。因為這份好奇，他遇見了母親的初戀情人──由吳可熙飾演的眼科醫師羅雪津，進而捲入更多隱藏的秘密與曖昧關係。

請繼續往下閱讀...

吳可熙透露與劉敬有大量親密對手戲，拍攝前特別透過親密指導建立信任，「甚至為了角色需要，一度喝下半瓶威士忌，讓情境更真實」。她笑說拍完隔天劉敬一度不敢直視她，「可能是我自己想太多，但後來就恢復自然互動」。劉敬則坦言，一開始因緊張常NG，但隨著默契增進，「可熙姐的經驗讓我更放鬆，能自然投入角色」。

吳可熙（右）拍攝《失明》的情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（周子娛樂提供）

電影也觸及「正常」與「不正常」的定義。劉敬表示：「正常是社會定義的，其實每個人只是做自己想做的事。」吳可熙則推薦觀眾進戲院感受這段當代愛情故事，「會是很難忘的觀影經驗」。《失明》將於9月19日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法