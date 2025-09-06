文青女神「看鄭伊健電影長大」 大讚男神歷久不衰

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻愛情港片《久別重逢》集合香港男神鄭伊健、新生代潛力演員許恩怡、MIRROR成員陳卓賢及文青女神蔡思韵，共同演出一場跨越時空的愛情故事，蔡思韵表示從小看著鄭伊健的電影長大，沒想到可以和男神一同合作，「我完全可以感受到鄭伊健的男神魅力，真正的男神在不同年紀都可以散發不同的魅力。」

蔡思韵（左）和從小看的鄭伊健合作《久別重逢》。（華映提供）

蔡思韵在《久別重逢》中扮演女主角的成年版，意外在醫院遇見高中時的初戀鄭伊健，竟是一付頹喪的模樣出現在她面前，兩人是一對曾經留下遺憾的分手情侶。她表示：「我從小看他的電影，很開心長大有機會能和他演對手戲，可以近距離感受到他的男神魅力，男神真的可以跨越年齡啊。」

她認為演員最難得就是可以依年齡演出不同的角色，但都能充份發揮角色的魅力，鄭伊健就是這樣在不同年紀有不同魅力的男神，至於男友劉俊謙也是男神？她笑說：「不能這樣比較。」但她大方表示希望對方也能努力成為歷久不衰的男神。

蔡思韵（右）和鄭伊健在《久別重逢》裡於唱片行拍攝。（華映提供）

提到拍攝過程，蔡思韵大讚鄭伊健拍攝時非常友善，「我們相處不會有隔閡，還很大方的會給我們後輩一些建議，但不會太多，拍攝時讓大家都有很好的溝通。」她印象最深刻的是一場她與鄭伊健在一家唱片行內的場景，她在現場意外找到鄭伊健的專輯CD，很興奮地秀給鄭伊健看，「是他的演唱會Live CD，我們都覺得太巧了，非常有趣。」

蔡思韵也讚美演出同一個角色少女時期的許恩怡表現出色，「我也都被她詮釋的女孩吸引了，一開始知道是她演時，我不覺得我們的外貌相似，但一場我和她的對手戲時，我看著她的眼睛，突然覺得好像看到我小時候的眼神，是個很單純的模樣，完全打動了我。」《久別重逢》已在台上映。

