小賈斯汀不到兩個月再出新輯 樂迷甘願熬夜「在線等」

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天王小賈斯汀7月中才剛無預警推出暌違4年的專輯《SWAG》，創下許多個人生涯新紀錄，短短不到兩個月的時間，小賈昨（5）日再推出一張全新完整專輯《SWAG II》，收錄滿滿 23 首歌，超高產值讓粉絲直呼太幸福！

與上次公布新專輯《SWAG》的方式相同，全球多個城市包含倫敦、紐約、首爾、巴黎等，在專輯《SWAG II》發行前一天出現大型戶外廣告，使用了粉色專輯視覺或是小賈與老婆海莉和兒子傑克合拍的照片。

小賈斯汀（左）和兒子傑克、老婆海莉。（環球音樂提供）

小賈隨後也在自己的社群上暴風分享、轉貼逾 30 則以上的戶外廣告照片，並在文字寫下「《SWAG II》今晚午夜推出」。外界原以為午夜發行是指美國東部時間的午夜12點，後來專輯是在西部太平洋時間的午夜12點上線，即便是兩岸有 3 個小時的時差，依舊讓許多樂迷甘願熬夜「在線等」。

小賈斯汀在自己的社群分享、轉貼逾30則以上的戶外廣告，圖為紐約戶外廣告。（翻攝自IG）

小賈斯汀將身為人夫與父親的靈感幻化成專輯《SWAG》，風光拿下告示牌節奏藍調專輯榜和串流專輯榜冠軍，並於全球逾百個串流排行榜拿下第一；這次《SWAG II》以鮮明粉色視覺呈現，進一步放大了前作的能量、創意與文化影響力，精彩收錄由小賈與音樂夥伴 Carter Lang、Dylan Wiggins、Dijon、mk.gee 等人共同製作的23首全新力作。

《SWAG II》已於全台數位平台上線。

