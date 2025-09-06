江祖平爆三立副總兒性侵！網轟不公開加害者照 媒體困境曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平揭露遭性侵後，網路輿論沸騰，許多網友憤怒直問，「為什麼媒體不敢公開加害人的照片？」對此，專業記者與法律人士點出關鍵，強調媒體並非「不想公開」，而是「依法不能隨意公開」，背後牽涉多重法律風險。

首先，《刑事訴訟法》規定「無罪推定」原則，若在未經法院判決前將嫌疑人以「加害人」形象公開，恐違反程序正義；再者，《個資法》保障個人隱私，媒體若擅自揭露完整姓名與照片，恐踩法規紅線；最後，《刑法》誹謗罪風險更高，若案件最終證據不足，媒體將反遭提告求償。

江祖平（左）踢爆龔益霆惡劣行徑。（組合照，翻攝自臉書）

然而，上述這些限制，讓新聞工作者不得不在「揭露真相」與「遵守法律」之間小心拿捏，不少網友在得知法規限制後仍直呼遺憾，「真的很替江祖平抱屈...」、「希望司法能快一點還受害人公道！」也有人理解媒體困境發聲表示，「公開太快反而讓案件失焦」、「這樣被告有機會翻盤，最後害到受害者！」事件持續延燒也讓「媒體能公開什麼」，成為社會熱議的新話題。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

