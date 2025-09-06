晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江祖平爆三立副總兒性侵！網轟不公開加害者照 媒體困境曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平揭露遭性侵後，網路輿論沸騰，許多網友憤怒直問，「為什麼媒體不敢公開加害人的照片？」對此，專業記者與法律人士點出關鍵，強調媒體並非「不想公開」，而是「依法不能隨意公開」，背後牽涉多重法律風險。

首先，《刑事訴訟法》規定「無罪推定」原則，若在未經法院判決前將嫌疑人以「加害人」形象公開，恐違反程序正義；再者，《個資法》保障個人隱私，媒體若擅自揭露完整姓名與照片，恐踩法規紅線；最後，《刑法》誹謗罪風險更高，若案件最終證據不足，媒體將反遭提告求償。

江祖平（左）踢爆龔益霆惡劣行徑。（組合照，翻攝自臉書）江祖平（左）踢爆龔益霆惡劣行徑。（組合照，翻攝自臉書）

然而，上述這些限制，讓新聞工作者不得不在「揭露真相」與「遵守法律」之間小心拿捏，不少網友在得知法規限制後仍直呼遺憾，「真的很替江祖平抱屈...」、「希望司法能快一點還受害人公道！」也有人理解媒體困境發聲表示，「公開太快反而讓案件失焦」、「這樣被告有機會翻盤，最後害到受害者！」事件持續延燒也讓「媒體能公開什麼」，成為社會熱議的新話題。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中