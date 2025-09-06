晴時多雲

娛樂 電視

點名江祖平「翻舊帳」遭罵爆！《女人我最大》道歉 難平眾怒挨轟：諷刺至極

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平連日來持續發聲，節目《女人我最大》在Threads發文點名江祖平，內容提及她過往拍戲爭議與受傷經歷，卻因用詞「翻舊帳」，引發網友強烈不滿。《女人我最大》隨後在Threads緊急發聲明澄清並道歉，但仍止不住怒火，網友持續砲轟「檢討受害人」，形象重創。

《女人我最大》Threads點名江祖平提及「翻舊帳」，遭網友群起圍剿撻伐。（組合照，翻攝自IG、Threads）《女人我最大》Threads點名江祖平提及「翻舊帳」，遭網友群起圍剿撻伐。（組合照，翻攝自IG、Threads）

回顧事件，《女人我最大》昨（5日）在Threads發文，描述江祖平2015年與演員對戲時因巴掌戲受傷，甚至導致內耳失衡；還提到2018年江祖平在公開場合拒絕合作，並在2024年拍攝八點檔《願望》時因導演失誤而燙傷，強調她曾與劇組翻臉，然而文中「翻舊帳」的語氣引發外界質疑帶風向，檢討受害人。

許多網友在《女人我最大》的Threads文章底下猛烈批評，「一個女性節目卻發這種文章」、「帶風向檢討受害人，噁心到極點」、「什麼才叫偏頗？這不就是偏頗！」更有人義憤填膺怒嗆：「江祖平哪裡惹到貴製作單位了？」輿論幾乎是一面倒聲討節目。

《女人我最大》發出道歉聲明仍止不住網友怒火。（翻攝自Threads）《女人我最大》發出道歉聲明仍止不住網友怒火。（翻攝自Threads）

風波延燒後，《女人我最大》針對爭議發出聲明，澄清文章初衷並非針對任何一方，更無意影響大眾判斷，並對用詞造成誤解致歉，承諾未來會更加謹慎。不過節目道歉聲明仍未獲買單，網友們砲火依舊猛烈，「節目改叫《權貴你最大》好不好？」、「名字叫女人我最大，卻做著傷害女人的事，諷刺至極！」風波未平息。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

