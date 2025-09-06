晴時多雲

娛樂 電視

江祖平凌晨突換全黑圖！粉絲憂心疾呼：拜託要撐住

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平連日來持續發聲，今（6日）凌晨她將個人IG的大頭照換成全黑頭像，引發粉絲與網友的擔憂，原本她的頭像是一張粉嫩花瓣圖，短短時間內換成全黑，象徵心境的轉變立刻掀起熱議，大家紛紛解讀這是她在風波中強烈的情緒表達。

江祖平IG頭像改成全黑照，引發粉絲憂心。（組合照，翻攝自IG）江祖平IG頭像改成全黑照，引發粉絲憂心。（組合照，翻攝自IG）

江祖平的頭像變化立刻被眼尖網友發現，隨後在社群掀起熱議，許多粉絲擔憂直言，「看到黑頭像真的嚇到」、「好心疼，希望祖平姐能夠撐住！」網友們更紛紛給予力挺表達支持，「我們一直在背後支持妳」、「這是最勇敢的選擇，妳並不孤單！」

不僅如此，來自海內外的許多網友也紛紛湧入江祖平的IG留言區，不僅打氣也透露出憂心，「拜託一定要撐住！」、「加油！正義一定會來」、「一定要好好保護自己。」隨著大頭照變黑，外界對江祖平的安危與心理狀態更加關切，後續動向再度成為焦點。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

