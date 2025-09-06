林智勝引退被蕭敬騰逼哭 女兒露面尬舞小龍女美呆了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚打頭陣，擔任「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽的演出嘉賓，演出最後，林智勝帶著家人一同走上舞台，與老蕭同框合唱，氣氛動人。而林智勝的女兒林禹融熱愛舞蹈，特別率領舞團「Kitties」同台尬舞，還有與小龍女一起演出，掀起球迷關注。

蕭敬騰與林智勝女兒（中）同框熱舞。（喜鵲娛樂提供）

昨晚老蕭演唱《阿飛的小蝴蝶》時，現場大螢幕播放了林智勝人生的重要時刻，讓不少工作人員看了感動拭淚，大師兄更難掩激動落下男兒淚。老蕭立刻上前擁抱「安慰」，感性表示：「今晚是屬於林智勝的，很榮幸能用音樂陪伴他。林智勝不只是棒球場上的巨星，也是許多人青春的回憶與精神象徵。」

蕭敬騰深情獻唱讓林智勝（右）感性淚崩。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（左）與林智勝一起尬舞。（喜鵲娛樂提供）

林智勝則回應：「我要謝謝老蕭，我在下面聽的時候就哭了，他唱到一首我每年都會聽的歌（指《夢一場》），就哭了。要謝謝老蕭的團隊，讓我有這麼美好的夜晚，謝謝大家。」最後林智勝更親手為老蕭佩戴阿美族文化中象徵愛意與祝福的「情人袋」，象徵兩人之間深厚的情誼。

