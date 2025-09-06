晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

林智勝引退被蕭敬騰逼哭 女兒露面尬舞小龍女美呆了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚打頭陣，擔任「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽的演出嘉賓，演出最後，林智勝帶著家人一同走上舞台，與老蕭同框合唱，氣氛動人。而林智勝的女兒林禹融熱愛舞蹈，特別率領舞團「Kitties」同台尬舞，還有與小龍女一起演出，掀起球迷關注。

蕭敬騰與林智勝女兒（中）同框熱舞。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰與林智勝女兒（中）同框熱舞。（喜鵲娛樂提供）

昨晚老蕭演唱《阿飛的小蝴蝶》時，現場大螢幕播放了林智勝人生的重要時刻，讓不少工作人員看了感動拭淚，大師兄更難掩激動落下男兒淚。老蕭立刻上前擁抱「安慰」，感性表示：「今晚是屬於林智勝的，很榮幸能用音樂陪伴他。林智勝不只是棒球場上的巨星，也是許多人青春的回憶與精神象徵。」

蕭敬騰深情獻唱讓林智勝（右）感性淚崩。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰深情獻唱讓林智勝（右）感性淚崩。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（左）與林智勝一起尬舞。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰（左）與林智勝一起尬舞。（喜鵲娛樂提供）

林智勝則回應：「我要謝謝老蕭，我在下面聽的時候就哭了，他唱到一首我每年都會聽的歌（指《夢一場》），就哭了。要謝謝老蕭的團隊，讓我有這麼美好的夜晚，謝謝大家。」最後林智勝更親手為老蕭佩戴阿美族文化中象徵愛意與祝福的「情人袋」，象徵兩人之間深厚的情誼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中