力挺江祖平！陳沂嗆爆龔益霆渣男 操弄輿論「分手報復模糊焦點」

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅陳沂針對江祖平爆料事件發聲，直言演藝圈幾乎沒有藝人敢聲援江祖平，因為公開的對象是三立副總龔美富之子龔益霆，等同於與整個三立為敵。陳沂坦言，自己並非第一時間表態，是因為江祖平先前發文過於混亂，但事件發展至今，自己選擇明確表態「支持江祖平」。

陳沂昨（5日）深夜指出，江祖平起初稱受害者是其他女演員，之後才承認受害者就是自己，這種轉折完全可以理解，因為要讓受害者公開痛苦經歷非常艱難。陳沂批評男方龔益霆試圖將輿論導向「情侶分手、挾怨報復」，但如果涉及性侵，與是否交往過根本無關，她更強調從爆料內容來看，龔益霆不只對江祖平，還對多名女性展現出極度不尊重女性的言行。

「我不知道女權份子集體沉默是怎麼回事？難道因為對象是三立所以不能說也不敢說嗎？」陳沂提出質疑也認為江祖平在情緒波動下，回應容易顯得混亂、缺乏邏輯整理，這樣反而讓「渣男」未被徹底揭穿。對此，陳沂呼籲社會應該看見問題本質，避免被模糊焦點，更表態直言「支持江祖平」。

