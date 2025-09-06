爆乳房妍熊抱林智勝太經典！蕭敬騰跳進「大師兄」懷抱 神還原畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚擔任「大師兄」林智勝引退系列賽的首日演出嘉賓，在大巨蛋與滿場球迷齊聚為台灣英雄歡慶。有趣的是，多年前「瑜珈女神」房妍身穿比基尼，在中職開球後直接撲向林智勝「無尾熊抱」的經典畫面，至今仍是中華職棒YouTube頻道的點閱冠軍，結果老蕭驚喜在引退賽重現名場面。

房妍當年開完球，衝向林智勝「無尾熊抱」的經典畫面。（資料照，記者林正堃攝）

昨晚老蕭不僅帶來精彩的演唱，還與林智勝合體嗨跳Super Junior的神曲《Sorry Sorry》，重現2009年明星賽的熱舞畫面。老蕭跳完舞後，更直接跳到林智勝身上讓對方抱著，逗趣互動讓人聯想到當年的房妍掀起話題的開球橋段。

蕭敬騰跳到林智勝身上。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰在大巨蛋獻唱，致敬林智勝。（喜鵲娛樂提供）

老蕭不忘誇讚林智勝：「大師兄不只全壘打帥，舞步也很帥！」林智勝則笑回：「還好有你帶，才敢上來跳！」兩人有趣的默契互動，讓引退賽首日氣氛就嗨到最高點。

