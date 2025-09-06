江祖平控龔益霆涉性侵 財經網美怒揭渣男行徑：87％都是騙局

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平怒控前男友、三立副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵，還有其他性騷事件，引爆社會關注。儘管目前站出來聲援的藝人並不多，今天凌晨財經網美胡采蘋則在社群發聲，公開替江祖平打氣。

江祖平怒控前男友涉嫌下藥性侵。（資料照，記者陳奕全攝）

胡采蘋表示，她長期關注江祖平的訪問影片，欣賞她直率、搞笑又真誠的特質，讓人有如與老同學聊天般的親切感。她直言：「沒想到竟然有人會欺負到江祖平頭上，根本太不了解她了，她不是那種忍氣吞聲的人，一定會講出來。」

請繼續往下閱讀...

胡采蘋進一步指出，部分渣男會專挑知名藝人或主播下手，以戀愛為名實則企圖借錢，甚至騙財騙色，導致女方在情感與金錢上都受到傷害。她強調這類行為應該被揭穿，「你們長得那麼漂亮，應該是男人給你們錢才對，根本不用借錢給男人，還有什麼投資男方事業，87%都是騙局。」最後也喊話：「總之就是幫江祖平加油。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法