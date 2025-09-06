中元普渡可以補「地庫財」 命理師曝「做6件事」助轉運

〔記者林欣穎／台北報導〕今（6）日是鬼月的農曆7月15日，台灣習俗會舉辦中元普渡，命理專家阿谷老師指出，除了普渡之外，其實還可以多做6件事情幫助自己轉運，化解冤親債主、負面能量和增添地庫錢財。

阿谷老師說，在農曆7月15日這天，台灣傳統觀念都認同普渡眾生和祭祀祖先，有關普渡幫助轉運，其實可以理解成平常工作忙碌，沒有那麼多時間去做祭祀，生活中的負面能量和冤親債主，很適合趁普渡時化解。

命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）

另外，普渡主要是因為有些孤魂眾生沒有後代家人固定祭祀，這時候他們會參加普渡，等於神明幫你們傳達善心給眾生，在這過程中，感恩的功德也會帶到你身上，好運會增加。

除了中元普渡眾生之外，農曆7月15日也是「地官大帝」誕辰，是補財的好時機。阿谷老師說，中元節除了可以普渡，還可以求赦罪、補財，地官執掌地府，人們在這天普渡和祈求赦罪，一方面也是為地官祝壽，同時適合祈求地庫豐盈，幫自己添地庫錢財。另這天也建議可做以下6件事，幫助自己轉運。

1.祭拜祖先：這天可以特地燒蓮花元寶功德給祖先，代表先人回來探望，你款待他，他也會保佑你子孫一切順遂。

2.做公益或義工：這時間義工需求量很大，物理是普渡需求，但你自己主動把善心行動，無形中也會有能量轉換的目的。

3.捐善款、物資、蓋廟：大家應該很常聽過破財消災，主動破財不只消災，還把好運用別的方式換回來。

4.花錢犒賞自己：你自己主動傷財，買自己喜歡的東西，也是另一種破財的意思，所以有一些大公司的普渡預算都會特別高，準備很多供品用來普渡也算。

5.丟掉壞掉、老舊的東西：這時節丟掉壞掉、老舊、看不順眼或總是要維修的東西，是一種把不好霉運拋掉的概念。

6.多講好話、誇獎別人：大家都認為農曆7月顯化特別快，這個月大家特別相信因果報應，對別人有讚賞和感恩的言語，可以為自己可以招來更多好運。

