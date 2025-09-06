晴時多雲

娛樂 日韓

李宰旭入伍前來台會粉！JESSICA玩諧音哏：讓我們星星相惜

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流女神JESSICA在9月7日（日）晚間6點於台北國際會議中心舉辦「Star 2 Star」FAN CONCERT，再度與台粉相會。李宰旭則是在10月12日（日）於Legacy TERA舉行「pro’log’」粉絲見面會，這不但是他時隔兩年半再次來台與粉絲相聚，也可能是入伍前最後一場在台公開活動。

JESSICA超誠意用標準的中文對金星（粉絲名）說：「大家好，我是JESSICA鄭秀妍，我要來和你們見面了！YA！9月7日我會在台北TICC，舉辦『2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star』，讓我們『星星』相惜，現場見…愛你們！」

李宰旭（左）、JESSICA接力來台演出。（D-SHOW、亞士傳媒提供）李宰旭（左）、JESSICA接力來台演出。（D-SHOW、亞士傳媒提供）

李宰旭自出道以來，透過多部戲劇作品展現多樣魅力，從《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》一路累積人氣，到今年主演的 Netflix 新劇《吞金》，話題熱度持續不斷。他在《吞金》中飾演的「瀋虹朗／揮壽」角色層次豐富，演技表現再次獲得肯定。

接下來，他將於11月1日在新劇《最後的夏天》中，一人分飾雙胞胎「白道河／白道英」，與崔聖恩攜手演出，挑戰截然不同的戲路。作品接連登場，讓人看見他在戲劇領域中不斷挑戰自我的決心與能量。而在戲劇之外，李宰旭近期則因在綜藝節目《姐姐的產地直送2》及其他節目中展現歌喉與健康體態，再度引發熱烈討論，讓粉絲對他舞台以外的真實面貌更加期待。

李宰旭演出懸疑推理通俗劇《吞金》（Dear Hongrang）。（Netflix提供）李宰旭演出懸疑推理通俗劇《吞金》（Dear Hongrang）。（Netflix提供）

JESSICA FAN CONCERT訂於9月7日（日）晚間6點於台北國際會議中心舉辦，票價為A區5880元、B區4880元、C區3880元與愛心席2940元，全場皆為座席，即日起在售票平台KKTIX售票網站及全家超商機台販售。詳情請洽亞士傳媒。

李宰旭見面會門票將於9月7日（日）上午11點透過全台7-11 ibon機台與ibon售票網站正式啟售，票價分為VIP區5280元、A區4280元以及身心席2140元，全場皆為座席。VIP區觀眾還有機會享受更多限定互動，讓粉絲更近距離感受李宰旭的溫暖魅力。詳情請洽D-SHOW。

