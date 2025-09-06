中國男星目睹母親慘死！震撼揭曉身世之謎

〔記者蕭方綺／台北報導〕許凱與田曦薇主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，劇中「梅夢成禎」CP虐戀全面升級，戲裡許凱為拯救愛人田曦薇，不惜動用禁術穿越時空，回到十八年前尋找破解之法。過程中，他不僅目睹母親慘死的殘酷真相，更意外得知自己竟是前任貓公之子，身世之謎終於震撼揭曉。

談到《子夜歸》中大量親密鏡頭的拍攝，田曦薇坦言有蠻多懟臉鏡頭。（Disney+提供）

在最新訪談中，許凱與田曦薇分享拍攝點滴，互動甜度爆表。談到劇中大量親密鏡頭的拍攝，田曦薇坦言：「有蠻多懟臉鏡頭的，但就是把鏡頭當成劇本裡的人物去散發感情。」當被問及是否會害羞時，許凱連連點頭害羞承認「會！」

兩人更透露除了前期許凱的泡澡畫面備受好評外，田曦薇後期也有許多泡澡鏡頭，完全「不把觀眾當外人」，大膽展現角色魅力。

許凱在《子夜歸》意外得知自己竟是前任貓公之子，身世之謎終於揭曉。（Disney+提供）

最新的劇情中，失憶後的武禎（田曦薇飾）醒來發現梅逐雨（許凱飾）已經消失。正當眾人憂心之際，她卻驚覺自己在白日也能施展妖力，化為全妖之身，這一幕令所有人震驚不已。與此同時，無字書（吳俊霆飾）與灰長老（張世飾）暗中達成協議，兩人各懷鬼胎，一個要得到長安，一個要得到武禎。田曦薇則透過細膩演技，將失憶後的武禎從霸氣妖市貓公到懵懂天真的小貓咪層層轉化，張力十足。《子夜歸》已在Disney+上架。

