娛樂 最新消息

李光洙沒參加？金鍾國婚禮邀不到100人 經紀人不准知道

《Running Man》成員們據傳有參加金鍾國婚禮（後排左二），劉在錫（後排右），不過婚禮前一天，李光洙（後排左）仍在越南參加活動。（friDay影音提供）《Running Man》成員們據傳有參加金鍾國婚禮（後排左二），劉在錫（後排右），不過婚禮前一天，李光洙（後排左）仍在越南參加活動。（friDay影音提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾國在昨天（5日）於首爾舉行極機密的婚禮，據傳受邀賓客不超過100人，還特別叮嚀藝人朋友「絕對不要告訴經紀人」，要他們自行前往，韓媒形容簡直是「007出任務」。

過去韓星雖然聲稱是舉行非公開婚禮，不過透過藝人的社群平台，多少能一窺婚禮的狀況。沒想到昨天等了一整天，半張照片、情報都沒有，一直到昨天韓國時間10時許，韓媒《My Daily》才出了一則獨家，引述知情人士透露，金鍾國的婚禮地點是在首爾的J飯店，且是前一天才向賓客通知地點，甚至還叮嚀藝人「絕對不要告訴經紀人」。

金鍾國（左二起）、車太鉉、洪京民、洪景仁、張赫是韓國演藝圈知名的「龍年好友」，左為小15歲的姜勳。（中天綜合台提供）金鍾國（左二起）、車太鉉、洪京民、洪景仁、張赫是韓國演藝圈知名的「龍年好友」，左為小15歲的姜勳。（中天綜合台提供）

出道30年，金鍾國演藝圈人緣甚廣，不過報導指出，金鍾國僅邀請《Running Man》的成員們，以及同年齡的「龍年俱樂部」好兄弟們，成員包括車太鉉、張赫、洪京民、洪景仁等人。不過微博瘋傳，李光洙因為9月4日人在越南，極有可能沒有出席金鍾國的婚禮，意外引發熱議。

至於新娘到底是誰，至今只知道是圈外人，其他消息都不知道。據傳有人稱新娘是在美國的化妝品業CEO，也傳出比金鍾國小20歲，不過金鍾國及其經紀公司完全不透露一點口風，實在保密到家。

