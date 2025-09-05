蕭敬騰太賣力了！大巨蛋致敬林智勝 唱到褲子破大洞激裸紅內褲

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰打響第一棒，今晚擔任中職傳奇球星「大師兄」林智勝的「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽嘉賓，與滿場球迷齊聚為台灣英雄歡慶。老蕭在台上唱得盡興，第二首唱到《王妃》時外褲當場破了，只見他露出紅色內褲仍臨危不亂，與舞者敬業唱跳，直接把外套綁在腰際上繼續表演。

蕭敬騰自彈自唱演出非常深情。（喜鵲娛樂提供）

老蕭擔任系列賽嘉賓，全地屏舞台設計呈現「人生跑壘的旅程」，以棒球內野菱形（Diamond）為概念，將球場化為裝載回憶的容器。舞台中央點亮林智勝經典畫面及「300轟」動畫，傳遞棒球生涯榮耀與精神。他就站在舞台一側演唱，鋼琴殼特別象徵背號《31CONIC》，以音樂傳達敬意，讓演出充滿隆重與感動。

首次站上大巨蛋的老蕭，依序帶來《皮囊》、《王妃》、《讓我為你唱情歌》、《只能想念你》、《怎麼說我不愛你》、《疼愛》、《猴籠》等多首經典歌曲，球迷也跟著合唱，現場宛如大型演唱會。

蕭敬騰首度登上大巨蛋開唱。（喜鵲娛樂提供）

當老蕭唱到《疼愛》時，大屏幕播放林智勝生涯精彩瞬間，並播出國際棒球人物祝福影片，包括古巴教練 Victor Mesa Martínez、澳職 Brisbane Bandits 老闆 Mark Ready、國際事務代表 Adrian Lamb，深深感動全場觀眾。

據官方統計，今日進場人數近3萬人，突破36年來職棒平日例行賽最高人數，也創下大巨蛋開幕以來人潮高峰，展現林智勝與老蕭的號召力與情感共鳴。

