樂天女孩走進美國校園 教外國同學「講中文」化身台灣文化大使

樂天女孩們日前來到匹茲堡的羅伯特莫里斯大學化身「一日大學生」。（樂天桃猿提供）樂天女孩們日前來到匹茲堡的羅伯特莫里斯大學化身「一日大學生」。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩們日前來到匹茲堡的羅伯特莫里斯大學化身「一日大學生」，走進校園課堂，體驗美式大學生活。她們特地穿上象徵台灣的條紋球衣，與同樣來自台灣的教授、台灣Aloha副會長林佳蓉Jasmin，在「國際企業（International Business）」課程中攜手，將「台灣啦啦隊文化」介紹給當地學生，現場熱鬧氛圍讓課堂瞬間成為最具歡笑的文化交流現場。

課程中，樂天女孩和同學分組討論國際企業與文化差異。林教授表示：「了解一個地方的文化，從學習語言開始，才能感受彼此的差異與精彩。」她特別提到樂天女孩作為台灣代表，正是最生動的文化體現。當女孩們以英文自我介紹後，隨即帶來招牌應援曲〈勇敢樂天〉，舞步一出，台下的同學們驚訝得一度靜默，筠熹還笑著喊：「他們要這麼嚴肅嗎？」引得全場爆笑，教授也連忙鼓勵：「大家熱情一點！」氣氛這才瞬間點燃。

樂天女孩們日前來到匹茲堡的羅伯特莫里斯大學化身「一日大學生」。（樂天桃猿提供）樂天女孩們日前來到匹茲堡的羅伯特莫里斯大學化身「一日大學生」。（樂天桃猿提供）

女孩們分組，岱縈與曲曲組成搭檔，帶領同學們學習中文名字「曲曲、小鹿」，甚至分享了最受歡迎的台灣元素。岱縈笑說，「他們問最多的就是Bubble Tea怎麼說，珍珠奶茶真的太誇張地紅了！」還有人問她會不會打麻將？讓她忍不住大力推薦：「拜託一定要來台灣吃臭豆腐！」她更形容這趟體驗真的超棒，「有年輕十歲的感覺。」

琳妲則與穎樂化身「應援小老師」，不僅教大家「安打安打全壘打」等棒球用語，還親自帶領全班喊出「Linda加油！Nina加油！」外國同學認真模仿的模樣讓兩人笑得合不攏嘴，大讚同學們超可愛。穎樂說：「他們發加油的聲音，真的很標準！」嘎琳也在小組裡幫大家幫英文名翻譯成中文，筠熹教流行語「笑死」，小紫則親自示範出局舞步，帶領大家感受台式應援的律動，讓全場洋溢著滿滿熱情。

透過這場別開生面的五十分鐘課堂交流，樂天女孩帶領學生以口號和動作，不僅讓美國學生首次近距離體驗到台式啦啦隊的魅力，更藉由語言、舞蹈與美食話題，把台灣文化深植在交流中。她們以最自然的方式成為「台灣大使」，成功將青春與熱情化為橋梁，把最道地的台灣應援文化分享給美國新認識的朋友。

