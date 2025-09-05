這個團瘋啦！TRASH驚爆「單飛不解散」下一步計畫曝光

TRASH今晚在小巨蛋參加《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕TRASH今年拿下金曲獎最佳樂團，他們今晚在小巨蛋參加《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會，震撼宣布單飛不解散的未來計畫，主唱阿夜更被爆料偷跑，11月就要以個人之姿攻蛋。

TRASH今晚在小巨蛋參加《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）

TRASH選唱《NeverDie》、《重感情》等歌曲，接著帶來《GoodBye》、《世界盡頭》氣氛嗨翻。

請繼續往下閱讀...

TRASH更宣布接下來的單飛計畫，阿夜才剛與詹雯婷推出新歌，他在台上自爆：「11月我會在這邊辦我的個人演唱會，到時候我唱給你們聽。」

阿夜接著表示，之後有人會發行台語專輯，有人會發整本寫真集，「你們說這個團是不是瘋啦，這個團終於瘋成我喜歡的樣子。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法