娛樂 最新消息

冰球樂團公開「好消息+壞消息」 理想混蛋攻蛋吐出驚人之語

理想混蛋參加潮流音樂盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）理想混蛋參加潮流音樂盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕TRASH、icyball冰球樂團、Ozone、理想混蛋以及康士坦的變化球等台灣團體今晚攜手攻蛋，參加潮流音樂盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會，理想混蛋11月也要攻蛋舉辦專場演唱會，主唱雞丁興奮嗨喊：「在小巨蛋唱歌的感覺真的很爽耶，真的非常開心。」

康士坦的變化球打頭陣，以《餘燼》拉開序幕，接連演唱《對不起我做不到答應你的事》、《更迭》、《理所當然》等歌曲，對於人世體悟寫下的歌詞搭配充滿爆發力的演繹。

冰球樂團參加潮流音樂盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）冰球樂團參加潮流音樂盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋-台ONE團團讚》演唱會。（記者王文麟攝）

冰球樂團則以《能不能和我留在台北（陪我幾天）》、《搖啊搖》等歌曲帶出慵懶又浪漫的氛圍，團員更宣布好消息，就是年底要推出新專輯。

士捷笑說，大家已經寫好了9首歌，只剩1首歌沒寫就是壞消息，喊話要觀眾先追蹤他們的IG，「萬一聽了不喜歡，可以退追蹤好嗎」，主唱王也談到，期待冰球樂團有機會唱進小巨蛋，要粉絲把現場坐滿。

點圖放大header
點圖放大body

