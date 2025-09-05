前主播黃馨儀酒醉誤事求助消防局 坦言：人生第一次

前主播黃馨儀酒後鬧笑話。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播黃馨儀昨（4）日透露自己酒後誤事，鬧到必須求助消防局，她說這是自己人生第一次走進消防局，事後回想整件事，只能用「荒謬」形容。

黃馨儀硬將婚戒戴到無名指，造成手指腫脹。（翻攝自IG）

2014年嫁給銀杏餐飲集團董事長特助邱連勝的黃馨儀，婚後育有2子。她在社群透露，「這是一個關於婚戒的荒謬故事」，原來前一陣子她因為年紀增長、身材變胖，於是婚戒戴不進手指，她甚至狐疑地問老公，「你婚戒怎麼還戴得進去呢？」，老公妙回：「我不是戴不進去，我是拔不出來！」

在消防人員的協助之下，黃馨儀成功剪斷婚戒。（翻攝自IG）

某日黃馨儀突然心血來潮，想著既然無名指戴不下婚戒，那不如把婚戒當尾戒戴，當晚由於「喝多了」黃馨儀不小心將婚戒甩飛，後來她擔心弄丟婚戒，不知道哪兒來的神力，竟硬生生將婚戒套回無名指。隔天起床才發現自己的手指腫得跟豬頭一樣。

黃馨儀（右）超感謝陳奕幫他修好婚戒。（翻攝自IG）

當下黃馨儀先求助醫院，但醫生愛莫能助，黃馨儀只好硬著頭皮走進消防局，她說：「我人生第一次走進了消．防．局。哈哈哈～」勇猛的消防員順利將她的婚戒剪斷。當她心疼不已時，陳奕自告奮勇說能修好婚戒，後來神奇的事情果然發生，陳奕不僅修好黃馨儀的婚戒，看起來更是完美如新，讓黃馨儀大大推薦有珠寶問題歡迎大家找陳奕。

