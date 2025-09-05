《水戶黃門》動作指導菅原俊夫傳噩耗 享壽84歲

菅原俊夫曾參與經典劇《水戶黃門》動作設計。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕東映俳優養成所今（5）日在官方社群發布曾參與戲劇《水戶黃門》，素有「傳說的殺陣師」名號的菅原俊夫於8月31日過世消息，享壽84歲。關於葬禮，東映俳優養成所表示：「這是一場私人葬禮」，並補充說：我們恭敬地拒絕任何弔唁金、弔唁電、鮮花或祭品。

所謂「殺陣」即為舞台戲劇表演時出現肢體衝突、武打、刀槍過招等場面， 就稱之為殺陣。菅原俊夫曾創造出各式各樣動作場面，從導演深作欣二電影到《水戶黃門》都曾經過菅原俊夫指導、設計。

曾參與戲劇《水戶黃門》，素有「傳說的殺陣師」名號的菅原俊夫於8月31日過世消息，享壽84歲。（翻攝自X）

菅原俊夫曾在2013年獲得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎（日本アカデミー賞）頒發「特別獎」，受到表彰及肯定。他參與過的作品包括導演深作欣二拍攝的《柳生一族的陰謀》、《蒲田行進曲》、《里見八犬傳》、《魔界轉生》、《太空侵略者》（宇宙からのメッセージ）、《華之亂》外，還有導演工藤榮一作品《影子軍團服部半藏》（影の軍団 服部半蔵）以及導演齋藤正光《戰國自衛隊》、《伊賀忍法帖》，導演阪本順治作品《座頭市 THE LAST》。戲劇部分最出名的則是《水戶黃門》。

菅原俊夫於1940年出生於新潟縣，曾是東映京都攝影所旗下「東映劍會」成員，並成長為一代宗師。

菅原俊夫對日本影視產業貢獻極大。（翻攝自X）

