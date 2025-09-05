《墓仔埔也敢去》原唱！日演歌天王橋幸夫逝世享壽82歲

日本「演歌天王」橋幸夫驚傳逝世，享壽82歲。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本演歌天王橋幸夫昨傳逝世，享壽82歲，經紀公司今（5）宣布死訊，表示葬禮將在9月10日舉行。

橋幸夫出生於1943年，東京出身的他，高中時通過試鏡，17歲以歌手身分出道，出道曲《潮來笠》大受好評，獲選參加NHK紅白歌合戰，還與同一時間出道的舟木一夫、西鄉輝彥等人有「歌謠界御三家」的稱號。

請繼續往下閱讀...

《一支小雨傘》、《墓仔埔也敢去》皆為橋幸夫經典之作。（本報資料照）

出道多年，橋幸夫擁有許多代表作品，許多台語歌包括《一支小雨傘》、《墓仔埔也敢去》和《彼個小姑娘》等等都是翻唱他的原曲。他在2011年首度登台演出，2012年在台北國際會議中心連唱兩天，還請來陳昇、文夏為他站台，因為文夏的《彼個小姑娘》就是翻唱橋幸夫出道歌曲《潮來笠》，陳昇的《墓仔埔也敢去》則是橋幸夫的《談戀愛的時候》。

橋幸夫所屬經紀公司「夢グループ」社長石田重廣在今年5月透露，橋幸夫被診斷出罹患阿茲海默症，又因小中風入院，6月8日出院，11日就前往滋賀縣參加「夢グループ20周年演唱會」，獻唱了4首歌曲，不過兩天後又再度入院。沒想到橋幸夫病情在9月4日狀況急轉直下，最後在妻子的陪伴下離世。石田重廣數度前往醫院探視，卻發現橋幸夫已經完全不認得他，連話都不會說，就算叫他「橋先生」也沒有反應，「連臉都不像是橋幸夫了」令石田重廣相當悲痛。

