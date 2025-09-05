晴時多雲

娛樂 最新消息

「圍棋界周子瑜」首為遊戲拍廣告 吃螺絲狂笑場 驚人戰績曝

俞俐均首度為《龍石戰爭》拍攝廣告。（龍石戰爭提供）俞俐均首度為《龍石戰爭》拍攝廣告。（龍石戰爭提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕有「圍棋界周子瑜」封號的俞俐均首度為《龍石戰爭》拍攝廣告。她與電競世界冠軍爆哥、戰略遊戲冠軍天空熊、格鬥冠軍 ET，以及台灣《星海爭霸》傳奇 Sen，昨（4）日一起為宇峻奧汀最新跨平台塔防策略遊戲做拍攝。

俞俐均笑說，因為是第一次拍遊戲廣告，自己緊張到頻頻「吃螺絲」，笑場連連，反而成為全場氣氛製造機。「現場好多小食、飲料，我真的邊笑邊拍，感覺超幸福！」

其實俞俐均今年才剛開始接觸遊戲，第一款就是《三國志戰略版》的自走棋，她還玩到4000多分，「感覺和圍棋一樣，都要冷靜分析局勢，找出最佳解法，這種腦力挑戰會激起我的勝負欲。」但她也補充，對她來說遊戲更像療癒小確幸，「圍棋背後有比賽壓力，但遊戲就是轉換心情，讓我放鬆。」

俞俐均首度為《龍石戰爭》拍攝廣告。（龍石戰爭提供）俞俐均首度為《龍石戰爭》拍攝廣告。（龍石戰爭提供）

回顧棋壇生涯，俞俐均從四歲半開始下棋，人生的高低起伏都與棋盤密不可分，如今她勇敢走出舒適圈，挑戰更多新鮮事物。「我現在很認真經營自媒體，希望能被更多人看見。」她還說會在遊戲上線、跟玩家們同場對戰，「希望能在遊戲裡遇到大家，一起並肩作戰！」

點圖放大body

