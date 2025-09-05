晴時多雲

娛樂 最新消息

曾敬驊、李銘忠海上漂泊 全都為了大咖歌王

陶喆親自演出MV。（偉大文化提供）陶喆親自演出MV。（偉大文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆拍攝新歌《微塵》MV，邀請亞洲電視大獎戲王李銘忠飾演船長、曾敬驊飾演船員，由導演殷振豪執導，劇情安排兩人漂泊在大海上，象徵人類在紛擾世界裡雖常感到無能為力，但仍能苦中作樂，奮力尋找希望。

殷振豪表示，聽到《微塵》的第一印象是「格局很大」，腦中浮現兩個落難者在未知災難中，仍努力以歌舞排遣恐懼，「與其說是絕望，不如說更像是沒有辦法得到答案。」陶喆也笑稱，此次拍攝規格堪比電影，「電影的導演、規格、卡司以及預算。」

李銘忠與曾敬驊跨刀演出。（偉大文化提供）李銘忠與曾敬驊跨刀演出。（偉大文化提供）

MV籌備歷時兩年，導演決定將故事搬到海上，凸顯大自然的力量。為了真實呈現漂泊情境，劇組多次計劃出海，卻因天氣與海相不佳臨時取消，出海時機甚至比演員檔期更難喬。正式拍攝時，兩天都在船上進行，工作人員半數以上暈船嘔吐，仍堅持完成。

李銘忠及曾敬驊在船上把酒言歡、唱歌跳舞，也因未知而哭泣，甚至爆發激烈衝突。李銘忠直呼演得過癮，並認為《微塵》風格與陶喆以往不同，更加成熟而具男性魅力。陶喆也在MV中亮相，飾演關鍵角色，他談到創作理念：「《微塵》其實是我們活在這個世界上，思索生命的意義是什麼？讓別人快樂？留下貢獻？到最後我們都回歸成塵。」

☆飲酒過量，有害健康☆

