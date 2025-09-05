《鐵達尼號》重演？ 3千萬豪華遊艇首航15分鐘沉沒

土耳其豪華遊艇Dolce Vento要價百萬美元，換算成台幣超過3千萬元。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕電影《鐵達尼號》傑克與蘿絲的動人愛情故事成為許多人心目中的淒美故事。日前土耳其一艘價值近百萬美元（約新台幣3053萬元）的豪華遊艇也如鐵達尼號一般首航即沉沒，更慘的是名為「Dolce Vento」的豪華遊艇僅航行了短短15分鐘，就結束了這趟海上之旅。

當Dolce Vento出現在港口的時候，眾人紛紛被這艘豪華大遊艇吸引，船主更驕傲地出現在遊艇上，沒想到船隻倒退近入海中航行後，僅15分鐘就碰上「穩定問題」，接著往右傾斜，逐漸沉入海底，結束短暫的「船生」。

豪華遊艇Dolce Vento首航才15分鐘便傾斜沉沒。（翻攝自X）

奢華的Dolce Vento也讓原本威風凜凜的船主糗到全世界，船隻沉沒的影片在網路瘋傳，船主和駕駛員在船隻傾斜慌忙跳海的模樣和風光出航時，截然兩種不同狀態。

豪華遊艇Dolce Vento沉沒，船主慌忙跳海。（翻攝自X）

Dolce Vento沈船原因目前尚未釐清，但全球已經討論得沸沸揚揚，更有人揶揄「船主崩潰」、「史上最貴跳水板」。

土耳其豪華遊艇Dolce Vento自2024年起由「Medyılmaz」船廠打造，價值近百萬美元。今年9月2日Dolce Vento在土耳其宗古爾達克（Zonguldak）附近的海域展開首航。船隻在航行15分鐘後傾斜沉沒，百萬美元也就這樣飛了。

