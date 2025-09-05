松田元太狂代班遭虧「要加入KP了」急喊：我是Travis Japan

Travis Japan七五三掛龍也（左起）、松田元太、中村海人、松倉海斗、宮近海斗、川島如惠留、吉澤閑也。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓男團Travis Japan周末兩天將在新莊Zepp New Taipei舉行世巡台北站，對於松田元太每次都去幫King & Prince代班，記者特別詢問哥哥們：「會不會吃醋啊？」中村海人開玩笑說：「差不多可以加入KP！」讓松田元太急著澄清：「我是TJ啊！」

Travis Japan由松倉海斗、吉澤閑也、七五三掛龍也、川島如惠留、中村海人、宮近海斗及松田元太組成。川島如惠留在去年12月因健康因素停工，休養了半年之後，在今年5月復工，他表示，「這次回歸再次了解到Travis Japan是體力非比尋常的團體，為了跟上團員的腳步，我很努力鍛鍊自己的體力。」

Travis Japan合照分組是猜拳決定。（記者王文麟攝）

在這段期間，川島如惠留暫時退出團體的群組，「醫生要我別看其他成員，不然責任感會跑出來，但沒辦法大家都很活躍，隨時都可以看到Travis Japan，我很想念他們。」吃漢堡的時候想念吉澤閑也，蠟燭會想到松倉海斗，打電動的時候想跟中村海人分享，打開電視會看到松田元太。

吉澤閑也也很想念川島如惠留，MC時間沒有人可以整合，每個人都在搞笑的時候，缺一個可以把大家拉回正軌的人。七五三掛龍也則表示，每次演唱會彩排時，基本上都是川島如惠留安排時間表，練習前討論就要花很多時間，更感覺他的重要性。

松田元太吃冰模樣超可愛，緊急澄清「我是Travis Japan啊」。（記者王文麟攝）

去年松田元太在「WE ARE」上幫King & Prince永瀨廉代班，這個月的「24小時TV」則幫松田元太代打，連King & Prince粉絲都說讚。松田元太表示，因為整體表演是高橋海人製作的，「所以我帶著他的心意準備好原本那一套的舞蹈，全心全意，盡量做好演出，而且本來川島如惠留就有參與森巴舞的部份。」中村海人則大讚松田元太滿厲害，「通常公司的人會一起參演綜藝，不過很少有人歌舞與別的團體一起演出，這是滿特別的機會。」

中村海人笑稱：「元太是我們的驕傲，但差不多要加入King & Prince了…」一講完後，松田元太立刻以英文表示，「NO！I'm Travis Japan!」中村海人進一步指出，這個工作只有與King & Prince感情深厚的松田元太才辦得到，能夠幫助到其他夥伴是很好的事。

最後隊長宮近海斗感性的說道：「可以再度來台真的很感謝，因為有大家等待我們，才可以讓我們有機會來開演唱會，睽違一年以世界巡迴來到台灣，我們有很多新歌和新專輯，相信Travis Japan成長了一圈兩圈甚至三圈，明後天的演出會盡全力展現升級後的我們，敬請期待。」

