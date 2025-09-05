Travis Japan討代言！拜託台灣濱崎步1件事：王彩樺桑私訊我

Travis Japan松倉海斗（左起）、吉澤閑也、七五三掛龍也、川島如惠留、中村海人、宮近海斗、松田元太一起在冰店接受採訪。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓男團Travis Japan周末兩天將在新莊Zepp New Taipei舉行世巡台北站，適逢炎炎夏日，他們現身台北知名的「春美」冰店，品嘗芒果冰、芋頭冰等美食，7人吃得津津有味，松田元太還笑說：「還沒吃完，工作人員就收走了有點難過。」

Travis Japan中村海人（左起）、宮近海斗、松田元太吃冰到一半，工作人員就把冰收走了。（記者王文麟攝）

他們才剛參加完慈善節目「24小時TV」，川島如惠留表示十分佩服「SUPER EIGHT」的橫山裕跑馬拉松的毅力，不過有機會也想挑戰看看。被問到如果24小時挑戰搬來台灣？宮近海斗笑說，吉澤閑也很適合小籠包大胃王挑戰。川島如惠留喜歡大腸包小腸，七五三掛龍也先前才來桃園出外景，回憶起上次到大溪吊橋，「被提醒說大家要小心，因為有體重限制，我們總共3個人，上去之後發現有點搖，相當驚險，但我喜歡體驗刺激。」

請繼續往下閱讀...

Travis Japan七五三掛龍也（左起）、松田元太、中村海人比出「TJ」手勢。（記者王文麟攝）

Travis Japan堪稱日本的「灶咖男團」，來台頻繁，松田元太笑說，他知道台灣有「元大銀行」的存在，「可惜少了『一點』（元大→元太），而且還是我的代表色『藍色』，還有松倉海斗的『橘色』，所以希望元太銀行的高層可以找我們代言！」松田元太哏很多，先前因與Avantgardey合作大跳《保庇》引發熱議，松田元太表示非常榮幸，「我今天第一次聽到，希望可以跟王彩樺合作，王彩樺桑！拜託了！請私訊我！」最後聽聞記者說王彩樺有「台灣濱崎步」之稱，紛紛綜藝摔，感到十分有趣。

Travis Japan松倉海斗（左）拿芒果冰，吉澤閑也比出愛心。（記者王文麟攝）

去年上男女糾察隊節目時，成員松倉海斗曾當場為女諧星寫詩，這次來台北再開演唱會，被問及是否也能作首詩給台北粉絲？松倉海斗則特別為台粉作詩，「星星有很多種，有夏季大三角，冬季也三角、天馬座和天蠍座，而你是我的流星（中文）。」川島如惠留最後離開前還對著記者笑說：「你們是他的流星。」笑翻眾人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法