娛樂 最新消息

湯姆霍蘭德是過動兒，又有閱讀障礙！認「對工作挑戰很大」感謝未婚妻千黛亞相伴

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德自曝有「注意力不足過動症」和「閱讀障礙」。（索尼影業提供）「蜘蛛人」湯姆霍蘭德自曝有「注意力不足過動症」和「閱讀障礙」。（索尼影業提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第三代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德近日才剛拍完名導克里斯多夫諾蘭的《奧德塞》，隨即和因電影結緣的未婚妻千黛亞投入第4部蜘蛛人電影《蜘蛛人：重生日》的拍攝工作。他在月初發表的《IGN》採訪中透露，自己患有過動症和閱讀障礙，這讓他在接演新角色時「挑戰」和「壓力」常突如其來的降臨，但透過表演也幫助他克服了生理上和心理上雙重障礙，更感謝未婚妻千黛亞從交往（兩人於2021年官宣）以來便一路相挺，陪伴度過低潮。

湯姆霍蘭德（右）感謝千黛亞無論在戲裡或戲外都一路相挺（美聯社）湯姆霍蘭德（右）感謝千黛亞無論在戲裡或戲外都一路相挺（美聯社）

湯姆霍蘭德在7歲時被診斷出患有閱讀障礙，他雖曾對媒體自曝隱疾，但卻是第一次公開談論自己和注意力不足過動症（ADHD）的奮戰經驗，以及對演戲的影響，「我患有注意力不足過動症和閱讀困難症，所以每當有人給我一張空白畫布時，我有時會感到有點害怕。」湯姆在9月1日發表的《IGN》採訪中形容劇本裡的新角色就如同一塊空白的畫布，坦言「有時在塑造一個角色時，便會遇上挑戰。」

湯姆霍蘭德形容劇本裡的新角色就如同一塊空白的畫布，有時會讓他感到害怕。（路透）湯姆霍蘭德形容劇本裡的新角色就如同一塊空白的畫布，有時會讓他感到害怕。（路透）

閱讀障礙（又稱失讀症）是學習障礙的一種類型，會影響文字和語言處理上的能力，如認字、拼讀、閱讀理解等，但湯姆霍蘭德自認最困難的是拼字，「我的閱讀障礙，其實就是拼字問題，」他曾在接受Podcast訪問時感謝父母讓他適性發展，「我的拼字確實是最大的障礙。我在學校非常努力。雖然我的成績不是特別好，但我父母說，『只要你盡力就好』」

湯姆霍蘭德（左）和未婚妻千黛亞今年年初宣布訂婚。（法新社）湯姆霍蘭德（左）和未婚妻千黛亞今年年初宣布訂婚。（法新社）

他也向正在努力克服類似困境的粉絲們，分享了一些建議，「關鍵在於慢慢來」給自己充足的時間去做需要做的事情。「你準備得越充分，就越能夠做到更多精彩的事情。」間接透露自己為了揣磨新角色，不但做足功課，也必須比別人花費更多時間去消化劇本資訊並內化為演技的一部分。

據片商官方資料，《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映；《蜘蛛人：重生日》 則有望於2026年7月29日上映。

