YTR黑男辣妻Lucy被警告 矢言學蔡依林早睡

YouTuber黑男（左）與辣妻Lucy。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber黑男愛妻，同時也是網紅的「Lucy」盧蓁日前因急性出血膀胱炎就醫，當時Lucy還發文，表示自己覺得精神很好，要大家安心。沒想到今（5）日她進行例行檢查時，又發現身體有異狀，Lucy發文透露「腎臟腫起來了」。

Lucy被醫生念這麼年輕就把身體搞壞。（翻攝自IG）

Lucy說原本以為自己身體好了，但因為腰仍感到痠痛，所以到醫院進行例行的腎臟超音波，沒想到腎臟還真的腫起來了，醫生立刻表示「可能要住院」。

Lucy立刻掛號看上午診，但另外一個醫生覺得吃藥就能痊癒，不過，醫生唸了Lucy 15分鐘，說從3年前開始就唸到現在，還忍不住嘆：「怎麼那麼年輕可以把身體搞壞」。對此，Lucy很無奈的說，不是自己能忍，而是根本無感，最後她決定之後要開始學蔡依林9：30睡覺了。

Lucy表示自己以後要學蔡依林9點半就睡覺。（翻攝自IG）

