晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YTR黑男辣妻Lucy被警告 矢言學蔡依林早睡

YouTuber黑男（左）與辣妻Lucy。（翻攝自IG）YouTuber黑男（左）與辣妻Lucy。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber黑男愛妻，同時也是網紅的「Lucy」盧蓁日前因急性出血膀胱炎就醫，當時Lucy還發文，表示自己覺得精神很好，要大家安心。沒想到今（5）日她進行例行檢查時，又發現身體有異狀，Lucy發文透露「腎臟腫起來了」。

Lucy被醫生念這麼年輕就把身體搞壞。（翻攝自IG）Lucy被醫生念這麼年輕就把身體搞壞。（翻攝自IG）

Lucy說原本以為自己身體好了，但因為腰仍感到痠痛，所以到醫院進行例行的腎臟超音波，沒想到腎臟還真的腫起來了，醫生立刻表示「可能要住院」。

Lucy立刻掛號看上午診，但另外一個醫生覺得吃藥就能痊癒，不過，醫生唸了Lucy 15分鐘，說從3年前開始就唸到現在，還忍不住嘆：「怎麼那麼年輕可以把身體搞壞」。對此，Lucy很無奈的說，不是自己能忍，而是根本無感，最後她決定之後要開始學蔡依林9：30睡覺了。

Lucy表示自己以後要學蔡依林9點半就睡覺。（翻攝自IG）Lucy表示自己以後要學蔡依林9點半就睡覺。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中