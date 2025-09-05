許瑋甯幫夫運！邱澤當爸後首亮相威尼斯 憶亡父「我釋懷了」

邱澤（左起）、舒淇、白小櫻、9m88帶著電影《女孩》登上威尼斯。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕邱澤完美詮釋「娶某前生子後」這句話，婚前與許瑋甯演出《當男人戀愛時》獲得破億票房好成績，月中當爸後首度公開亮相，就是在昨天（4日）第82屆威尼斯影展，這也是邱澤首度登上歐洲三大影展，隨著導演舒淇、演員白小櫻、9m88征戰國際影壇，十分風光。

[２]

邱澤繼《當男人戀愛時》之後，推出最新電影作品《女孩》，即將在10月31日在台上映。這是邱澤第一次前往威尼斯影展，現場有不少影迷向他索要簽名、合照，邱澤也露出招牌笑容一一為影迷服務，還直接拿起對方的手機問「要拍照嗎？」，現場自拍起來，親和力十足。

請繼續往下閱讀...

[３]

邱澤表示，片中飾演的父親角色讓他重新思考與已逝父親的關係，「扮演的過程中，其實心裡一直想著自己的父親，他也是生活在那個年代，小時候對他有很多不了解，我也透過這個角色，來揣摩他當時是怎麼想的？他為什麼這麼做？經過這部電影跟他有很多的對話。雖然他已經在天堂了，心裡面也同時有很多的釋懷，希望大家看電影時也能感同身受。」

《女孩》的故事背景設定於1980年代末到1990年代末，描繪台灣社會在工業化與現代化進程中，家庭與個人面對的矛盾與掙扎。舒淇表示，創作初衷是想刻畫大環境變遷下的親情、女性角色的掙扎與獨立，「那是一個灰濛濛的時代，父母為了生活奔波，男性常忽略家庭。進入1998年之後，社會氛圍轉變，女性有了更多教育機會，也更自由奔放，不需要依附在父權或家庭底下，這是我最主要的創作初衷。」她希望透過角色刻畫，呈現女性在世代更迭下的奮鬥與覺醒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法