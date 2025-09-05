韓劇女王金高銀記者會暴哭 淚喊對不起

韓國實力派女演員金高銀。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國實力派女演員金高銀參加新戲《妳和其餘的一切》記者會時，聊到面臨好友死亡，竟突然暴哭，一發不可收拾。她除了淚喊對不起外，還哽咽說：「我思考著該怎麼送她離開，我想好好地送她走」，意外掀出閨密過世，金高銀自責不已的人生故事。

在《妳和其餘的一切》中，金高銀飾演「柳恩中」，更大膽挑戰一路從角色年輕時演到40歲，內容當中包含面臨好友「千尚淵」（朴智賢 飾）死亡的情節，現場媒體問及金高銀如何詮釋時，她落下淚來，掩面痛哭。

請繼續往下閱讀...

金高銀（左）在新戲記者會上忍不住掩面痛哭。（翻攝自YouTube）

戲裡柳恩中和千尚淵是一起長大的好朋友，但兩人個性、事業成就截然不同，在人生不同階段也有用各自的課題，展開一段對彼此又愛又恨的深刻友誼。劇情中有一橋段為柳恩中在40歲時，得知千尚淵罹患癌症已到末期，千尚淵請求柳恩中陪伴她走完人生最後一段旅程，沒想到金高銀講到「收到尚淵的請求後，恩中苦惱了很久」後，眼眶逐漸泛紅，並無法抑止眼淚流下。金高銀哽咽說：「這是我的淚點，所以對我來說這部作品真的很珍貴」。

金高銀（左）談到陪伴摯友離世忍不住落下眼淚。（翻攝自YouTube）

在現實生活中，金高銀也曾面臨摯友離去的問題，因此突然在記者會上落淚。由於台下媒體眾多，雖然金高銀用雙手掩著臉，肩頭愈發激烈的抖動讓人感受到她的悲傷與極力忍耐，經過片刻冷靜，金高銀為自己情緒失控道歉。她表示自己曾經想著怎麼送好友離開，她心裡很想好好地陪伴摯友人生最後一段路程。

金高銀（左）很感謝朴智賢將角色演繹得非常完美，觸動她最深刻的記憶。（翻攝自YouTube）

眼見金高銀情緒崩潰，工作人員趕緊遞上紙巾，經過約3分鐘的沉澱之後，金高銀緩緩道出，她非常感謝朴智賢把「千尚淵」演繹得非常完美，讓她發自內心的深深感動，這種感覺無法用言語形容。

金高銀表示，自己把演技重點放在一起面對生死的心情，以及做出要陪伴摯友人生最後一程的決定時，還有在經歷一切被留下來的人，努力去詮釋新劇，期望將自己的經歷完美呈現。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法