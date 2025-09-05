晴時多雲

娛樂 最新消息

應曉薇看守所抓蟑螂放生 網友全傻眼：活像瓊瑤女主角

應曉薇自曝1年來每天在看守所靠「用衛生紙抓蟑螂放生」度日。（本報資料照）應曉薇自曝1年來每天在看守所靠「用衛生紙抓蟑螂放生」度日。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將至，昨遭提訊延押，今（5日）裁定以3,000萬元交保、限制住居及出境出海8個月，並施以電子腳環監控。應曉薇在庭訊自曝，一年來每天在看守所靠「用衛生紙抓蟑螂放生」度日，哀嘆「哀莫大於心死！」這段描述曝光後，意外掀起網友熱烈反應。

應曉薇表示，每天都看著牆壁上蟑螂爬行，只能拿衛生紙抓起來，再從窗戶縫隙丟出去「放生」，她感嘆被關後才體會「眾生應平等」。然而，應曉薇這番「蟑螂哲學」卻讓不少網友浮現戲劇聯想，有人笑稱「這一局Peggy真的輸慘了，瓊瑤女主角我投應曉薇！」更有人直言「花系列不是白演的，演技依舊有味道。」

不僅如此，應曉薇的一席話更吸引許多留言調侃「好適合八點檔劇情」、「畢竟她真的演過狗血劇」、「完勝！活像個瓊瑤女主角」、「小時候看她演瘋子，現在看她現實版重現」、「勉強算資深演員，但演技真的很會。」甚至還有人反諷，「看來在應曉薇心裡，遊民應該比蟑螂還不如。」各式留言滿天飛，讓這起延押案件意外成為鄉民茶餘飯後的戲劇話題。

