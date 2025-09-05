晴時多雲

娛樂 最新消息

韓新晉男神秋英宇遭炎上 手機殼寫「成人情趣用品」

韓國新晉男神秋英宇。（翻攝自X）韓國新晉男神秋英宇。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕演出《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》走紅的韓國新晉男神秋英宇5月才傳來奪得百想藝術大賞「電視最佳男新人」好消息，沒想到卻被網友挖出社群追蹤名單有近40位辣妹直播主、正妹網紅，形象受挫。近日他的手機殼還被發現上頭是女高中生站在成人情趣用品店前的圖案，更寫有「成人情趣用品」字樣，再度受到網友抨擊。

秋英宇近日被網友拍到他的手機殼除了圖案帶有色情意味，更寫著「成人情趣用品」，讓他形象再度受損，韓網有更斥他沒水準。

韓國網友翻出秋英宇的手機殼圖案上竟寫著「成人情趣用品」。（翻攝自theqoo）韓國網友翻出秋英宇的手機殼圖案上竟寫著「成人情趣用品」。（翻攝自theqoo）

秋英宇手機殼的圖案出自一名小眾中國畫家，該作者以女高中生為主角，畫作皆帶有性暗示，讓秋英宇無端遭受質疑，懷疑他有戀童癖。

目前韓網關鍵字「秋英宇手機殼」相關發文頻頻被轉發，點閱也超過10萬，由於手機殼上可看出畫家帳號，使得秋英宇很難用「不知情」搪塞。雖然有人猜測秋英宇可能並不知道這位畫家的作品都帶黃腔，但大多數人仍覺得這種說法過於牽強。

秋英宇所屬經紀公司截至目前為止暫無回應。

