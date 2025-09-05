晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林隆璇帥兒被讚「不用讀書的高材生」 《九條好漢》闖出最高分

星兵與班長們一同參加開訓典禮，（左）雲朵、陳樞育、潘君侖、孫綻、林亭翰、黃恩賜、孫其君、阿夫、曾子余、顏佑庭、蓋瑞。（台視提供）星兵與班長們一同參加開訓典禮，（左）雲朵、陳樞育、潘君侖、孫綻、林亭翰、黃恩賜、孫其君、阿夫、曾子余、顏佑庭、蓋瑞。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》最新一集中，成功嶺新訓中心錄影當天正好遇到傾盆大雨，使得地面泥濘難行訓練難度倍增，雖然天公不作美，但是卻澆不熄星兵們滿腔熱血，在考驗穩定性和準確度的射擊中。

天候不佳滿地泥濘，星兵們依舊進行操練。（台視提供）天候不佳滿地泥濘，星兵們依舊進行操練。（台視提供）

林亭翰（中）身體不適，需要人攙扶。（台視提供）林亭翰（中）身體不適，需要人攙扶。（台視提供）

林隆璇帥兒林亭翰展現驚人實力，儘管前一天因身體不適未能練習，仍以最高分拿下佳績，讓班長黃鐙輝大為稱讚，潘君侖笑稱：「亭翰就像不用讀書的高材生！」相反的黃恩賜卻因誤打到別人的靶位而得到0分，讓他懊惱不已，蓋瑞則打趣回應：「不愧是黃恩賜，什麼事都做得出來！」

星兵們起鬨爆發衝突，班長們十分生氣。（台視提供）星兵們起鬨爆發衝突，班長們十分生氣。（台視提供）

不過打靶結束後的休息時間，一場爭執卻讓星兵們氣氛降至冰點，起因是面對泥濘路，潘君侖認為應按班長指令直行，而孫綻則認為應變通繞行，避免大家弄濕雙腳，並語帶不滿嗆聲：「你要動腦！」這場爭執讓兩人言語中帶有火藥味，阿夫則坐在一旁觀察，直言：「孫綻的反應超出我預期。」

開訓典禮由星兵孫綻擔任誓詞代表。（台視提供）開訓典禮由星兵孫綻擔任誓詞代表。（台視提供）

衝突雖然讓成員們心中出現裂痕，但也給了他們寶貴的一課，在班長的引導下，大家冷靜下來，透過互相稱讚來修復關係，事後，星兵們也反思，其實兩方都沒有錯，只是出發點不同，黃鐙輝班長總結道：「不經一事不長一智！」陳樞育也補充：「雖然大家吵架我不開心，但至少你們和好了，溝通才能讓整個班更好。」，也讓林亭翰情緒激動地淚流不止，他表示：「有誤會就是要解開，大家應該要團結。」

林亭翰因弟兄們和好而淚灑現場。（台視提供）林亭翰因弟兄們和好而淚灑現場。（台視提供）

開訓典禮由星兵孫其君擔任授槍代表。（台視提供）開訓典禮由星兵孫其君擔任授槍代表。（台視提供）

除了射擊訓練，本集中星兵們還迎來莊嚴的授槍與宣誓儀式，孫綻代表全體入伍生宣誓，鏗鏘有力的誓詞振奮人心，而孫其君擔任授槍代表，肩上扛的不僅是榮譽，更是身為軍人的責任與決心，這份榮耀感讓眾人為之驕傲，班長黃鐙輝也對他們的表現讚譽有加：「我們被選上代表壓力很大，但表現得非常可圈可點、非常值得驕傲！」

營站大姐陶晶瑩，準備消暑飲品給星兵們。（台視提供）營站大姐陶晶瑩，準備消暑飲品給星兵們。（台視提供）

不過，林亭翰因身體不適最後支撐不住、讓人心疼，而為了歡慶黃恩賜手榴彈破紀錄，星兵們回到久違的營站，啦啦隊女神短今、依依現身帶來歡樂遊戲，營站大姐陶晶瑩更暖心準備降火飲品，替眾人紓壓。

啦啦隊短今（左）於營站為星兵們加油打氣。（台視提供）啦啦隊短今（左）於營站為星兵們加油打氣。（台視提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中