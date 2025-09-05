林隆璇帥兒被讚「不用讀書的高材生」 《九條好漢》闖出最高分

星兵與班長們一同參加開訓典禮，（左）雲朵、陳樞育、潘君侖、孫綻、林亭翰、黃恩賜、孫其君、阿夫、曾子余、顏佑庭、蓋瑞。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》最新一集中，成功嶺新訓中心錄影當天正好遇到傾盆大雨，使得地面泥濘難行訓練難度倍增，雖然天公不作美，但是卻澆不熄星兵們滿腔熱血，在考驗穩定性和準確度的射擊中。

天候不佳滿地泥濘，星兵們依舊進行操練。（台視提供）

林亭翰（中）身體不適，需要人攙扶。（台視提供）

林隆璇帥兒林亭翰展現驚人實力，儘管前一天因身體不適未能練習，仍以最高分拿下佳績，讓班長黃鐙輝大為稱讚，潘君侖笑稱：「亭翰就像不用讀書的高材生！」相反的黃恩賜卻因誤打到別人的靶位而得到0分，讓他懊惱不已，蓋瑞則打趣回應：「不愧是黃恩賜，什麼事都做得出來！」

星兵們起鬨爆發衝突，班長們十分生氣。（台視提供）

不過打靶結束後的休息時間，一場爭執卻讓星兵們氣氛降至冰點，起因是面對泥濘路，潘君侖認為應按班長指令直行，而孫綻則認為應變通繞行，避免大家弄濕雙腳，並語帶不滿嗆聲：「你要動腦！」這場爭執讓兩人言語中帶有火藥味，阿夫則坐在一旁觀察，直言：「孫綻的反應超出我預期。」

開訓典禮由星兵孫綻擔任誓詞代表。（台視提供）

衝突雖然讓成員們心中出現裂痕，但也給了他們寶貴的一課，在班長的引導下，大家冷靜下來，透過互相稱讚來修復關係，事後，星兵們也反思，其實兩方都沒有錯，只是出發點不同，黃鐙輝班長總結道：「不經一事不長一智！」陳樞育也補充：「雖然大家吵架我不開心，但至少你們和好了，溝通才能讓整個班更好。」，也讓林亭翰情緒激動地淚流不止，他表示：「有誤會就是要解開，大家應該要團結。」

林亭翰因弟兄們和好而淚灑現場。（台視提供）

開訓典禮由星兵孫其君擔任授槍代表。（台視提供）

除了射擊訓練，本集中星兵們還迎來莊嚴的授槍與宣誓儀式，孫綻代表全體入伍生宣誓，鏗鏘有力的誓詞振奮人心，而孫其君擔任授槍代表，肩上扛的不僅是榮譽，更是身為軍人的責任與決心，這份榮耀感讓眾人為之驕傲，班長黃鐙輝也對他們的表現讚譽有加：「我們被選上代表壓力很大，但表現得非常可圈可點、非常值得驕傲！」

營站大姐陶晶瑩，準備消暑飲品給星兵們。（台視提供）

不過，林亭翰因身體不適最後支撐不住、讓人心疼，而為了歡慶黃恩賜手榴彈破紀錄，星兵們回到久違的營站，啦啦隊女神短今、依依現身帶來歡樂遊戲，營站大姐陶晶瑩更暖心準備降火飲品，替眾人紓壓。

啦啦隊短今（左）於營站為星兵們加油打氣。（台視提供）

