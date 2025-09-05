江祖平爆龔益霆性侵！愛雅曝私下互動讚「正義感十足」

愛雅出席記者會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕八點檔女星江祖平近日在社群平台爆料，直指三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，此事曝光後掀起熱論，至今仍在延燒當中。過去曾與江祖平參演同部戲的愛雅今（5日）她挺著4個月孕肚出席自創餐飲品牌記者會，被問及此事也做出回應。

愛雅過去曾參演過《甘味人生》，不過當時她並未碰到同劇的江祖平，自己只有在別的場合碰過江祖平1、2次，不過愛雅表示江祖平是個正義感十足的人，也常聽人說她是很真性情的大姐姐。

請繼續往下閱讀...

愛雅說自己不太八卦，對事件不太清楚，不過認為很多事有因就有果，如果男方真的有犯錯、犯法，就需要正視，至於他們的感情就與別人無關。「如果我生女兒一定會說要保護自己，懂得勇敢為自己發聲是好的教育。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法