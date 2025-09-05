晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛雅懷孕變得愛哭遭嗆公主病 今挺孕肚認「為1事哭6小時」

愛雅挺四個月孕肚出席記者會。（記者林欣穎攝）愛雅挺四個月孕肚出席記者會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕愛雅上月宣布懷孕好消息，今（5日）她挺著4個月孕肚出席自創餐飲品牌記者會。愛雅分享懷孕的前兩個月比較不穩定，還要兼具事業更心累，也常會出現脹氣、身體不適等，形容感覺天天像宿醉，而她日前上傳懷孕後落淚影片，卻被網友攻擊她「公主病」，她今也吐露心聲。

愛雅日前發影片分享懷孕改變賀爾蒙的變化，卻遭到網友攻擊開酸，愛雅無奈表示，可能是因為自己多年前的螢幕形象，讓大家覺得她很愛哭，但自己其實已經不怎麼掉淚了，是這次懷孕才出現劇烈的情緒波動。

至於影片，她開始做自媒體後本來就習慣紀錄日常，老公、員工等也都會幫忙紀錄留下素材，自己會發出該片段也是想和同樣受到孕期影響的媽媽分享，「媽媽不是一生下來就會當媽媽，媽媽也可以有脆弱的一面。像我們不會因為看到媽媽哭就覺得她不堅毅，所以影片想讓感到委屈的媽媽覺得不孤單，我們擦乾眼淚還是要當重要角色的媽媽」。

她也直呼沒想過會在Threads被罵這麼慘，事後才知道老公瞞著她回覆網友替她抱不平，她也很感謝老公總是接住她各種情緒，更分享自己懷孕初期，因為17歲的愛犬被朋友不小心關到沒冷氣、沒燈的房間，等到愛雅回家後才發現，當時以為愛犬掛了，還為此哭了6小時，「我一看到狗就想哭，覺得對不起牠，哭到自己覺得怎麼會哭這麼久」。

至於寶寶的性別，目前性別卡交到愛雅閨密手裡，預計在9月底舉辦性別趴，「老公跟我都很想要女兒，夏和熙也說是女兒的話，會把包包都給她，但現在覺得男女都好，健康最重要」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中