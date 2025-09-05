愛雅懷孕變得愛哭遭嗆公主病 今挺孕肚認「為1事哭6小時」

愛雅挺四個月孕肚出席記者會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕愛雅上月宣布懷孕好消息，今（5日）她挺著4個月孕肚出席自創餐飲品牌記者會。愛雅分享懷孕的前兩個月比較不穩定，還要兼具事業更心累，也常會出現脹氣、身體不適等，形容感覺天天像宿醉，而她日前上傳懷孕後落淚影片，卻被網友攻擊她「公主病」，她今也吐露心聲。

愛雅日前發影片分享懷孕改變賀爾蒙的變化，卻遭到網友攻擊開酸，愛雅無奈表示，可能是因為自己多年前的螢幕形象，讓大家覺得她很愛哭，但自己其實已經不怎麼掉淚了，是這次懷孕才出現劇烈的情緒波動。

至於影片，她開始做自媒體後本來就習慣紀錄日常，老公、員工等也都會幫忙紀錄留下素材，自己會發出該片段也是想和同樣受到孕期影響的媽媽分享，「媽媽不是一生下來就會當媽媽，媽媽也可以有脆弱的一面。像我們不會因為看到媽媽哭就覺得她不堅毅，所以影片想讓感到委屈的媽媽覺得不孤單，我們擦乾眼淚還是要當重要角色的媽媽」。

她也直呼沒想過會在Threads被罵這麼慘，事後才知道老公瞞著她回覆網友替她抱不平，她也很感謝老公總是接住她各種情緒，更分享自己懷孕初期，因為17歲的愛犬被朋友不小心關到沒冷氣、沒燈的房間，等到愛雅回家後才發現，當時以為愛犬掛了，還為此哭了6小時，「我一看到狗就想哭，覺得對不起牠，哭到自己覺得怎麼會哭這麼久」。

至於寶寶的性別，目前性別卡交到愛雅閨密手裡，預計在9月底舉辦性別趴，「老公跟我都很想要女兒，夏和熙也說是女兒的話，會把包包都給她，但現在覺得男女都好，健康最重要」。

